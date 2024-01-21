Рак шейки матки: почему он возникает и можно ли защититься с помощью вакцины?

Согласно проведенным исследованиям, вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) может снизить число заболеваний раком шейки матки почти на 90%.

Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин во всем мире, от него ежегодно умирает более 300 тыс. человек.

Как вакцина против ВПЧ защищает от рака?

Вакцина защищает от девяти типов ВПЧ, причем два из них — это те, которые вызывают почти все случаи рака шейки матки (99%), большинство случаев рака анального канала (90%) и некоторые виды рака гениталий (65% рака матки и 50% рака вульвы), а также рак головы и шеи (65-90%).

Исследования показали, что вакцина защищает от заражения ВПЧ как минимум на 10 лет, хотя эксперты считают, что в действительности защита сохраняется и на более продолжительный период.

Исследования показывают, что вакцина снижает заболеваемость раком шейки матки почти на 90%.

Кому можно делать прививку от ВПЧ?

Прививка вакциной от ВПЧ оказывается более действенной, если ее сделать до первого заражения ВПЧ. Вакцина может предотвратить инфекцию, но не может избавить организм от вируса после заражения, поскольку от него и на сегодняшний день не существует действенной терапии.

Вирусы папилломы человека очень широко распространены, и к 25 годам до 80% людей подвергаются их воздействию.

Врачи рекомендуют проводить иммунизацию до того, как молодые люди становятся сексуально активными.

ВОЗ рекомендует вводить вакцину одной или двумя дозами, тогда как людей с пониженным иммунитетом рекомендуется вакцинировать два или три раза.

Что такое ВПЧ?

Вирусы папилломы человека — очень распространенная группа. На сегодняшний день ученым известны 200 разновидностей ВПЧ.

У большинства людей заражение ВПЧ проходит без каких бы то ни было симптомов и не вызывает проблем. У 90% людей организм самостоятельно контролирует инфекцию.

Но некоторые виды вируса имеют высокий онкологический риск и могут вызвать образование остроконечных кондилом (бородавочных наростов) на слизистых поверхностях тела и/или рак.