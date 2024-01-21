Новости России
21.01.2024, 18:20

Приграничный с Эстонией город остался без воды

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay

В Псковской области продолжается серия аварий в сфере ЖКХ: вновь проблемы возникли в Печорах и Невеле, сообщает телеграм-канал издания „Псковская губерния“.

Из-за „форс-мажорных обстоятельств“ в Печорах начались экстренные работы по ремонту водопровода, город остался без воды. Глава округа Зайцев традиционно попросил граждан „набраться терпения“.

Ну а в Невеле прорвало трубы возле центральной котельной, сейчас там ведутся ремонтные работы: об этом сообщает „Невель - городской портал“. Причина - старость инфраструктуры: трубы, которые прокладывались десятилетия назад, уже достигли своего срока службы и нуждаются в замене.

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