21.01.2024, 18:20
Приграничный с Эстонией город остался без воды(1)
ФОТО: pixabay
В Псковской области продолжается серия аварий в сфере ЖКХ: вновь проблемы возникли в Печорах и Невеле, сообщает телеграм-канал издания „Псковская губерния“.
Из-за „форс-мажорных обстоятельств“ в Печорах начались экстренные работы по ремонту водопровода, город остался без воды. Глава округа Зайцев традиционно попросил граждан „набраться терпения“.
Ну а в Невеле прорвало трубы возле центральной котельной, сейчас там ведутся ремонтные работы: об этом сообщает „Невель - городской портал“. Причина - старость инфраструктуры: трубы, которые прокладывались десятилетия назад, уже достигли своего срока службы и нуждаются в замене.
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