Приграничный с Эстонией город остался без воды

Ну а в Невеле прорвало трубы возле центральной котельной, сейчас там ведутся ремонтные работы: об этом сообщает „Невель - городской портал“. Причина - старость инфраструктуры: трубы, которые прокладывались десятилетия назад, уже достигли своего срока службы и нуждаются в замене.