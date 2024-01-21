ВИДЕО | При крушении российского самолета в горах Афганистана выжили четыре человека(1)
При падении пассажирского самолета Falcon 10 в Афганистане выжили четыре человека, у них различные травмы, судьба еще двух уточняется. Об этом сообщает российское федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация со ссылкой на российское посольство.
Reuters со ссылкой на афганских чиновников пишет, что два человека погибли.
На борту находились шестеро: четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажирами были бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков с женой Анной. Борт выполнял „частную медицинскую эвакуацию“ Анны Евсюковой в сопровождении мужа, уточняли ранее в посольстве. Анатолий Евсюков — предприниматель, открывший в Волгодонске рынки „Машенька“, „Авангард“ и „Анна“.Канал „112“ назвал имена членов экипажа: Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов.
Самолет принадлежал российской компании „Атлетик Групп“ и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация.Экипаж во время полета сообщил о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива и принял решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Спустя время экипаж доложил об отказе первого, а затем и второго двигателей. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей, сообщали источники ТАСС и РЕН ТВ. Самолет потерпел крушение на севере Афганистана в отдаленном районе страны, что затрудняло поиски.
Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. Предварительный диагноз, который тайские врачи поставили женщине, — септический шок. У Евсюковой отказали внутренние органы: почки и печень, уточнял „ВЧК-ОГПУ“. После подключения заболевшей к аппарату ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon 10 был заказан для транспортировки, пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал Shot. В Таиланде у Евсюковых остался сын, который не смог полететь на самолете, так как допускался только один сопровождающий.
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