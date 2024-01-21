В МИД РФ видят ряд опасностей в масштабных учениях НАТО

„Проведение учений такого масштаба знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией“, — сказал Александр Грушко. Его слова передает РИА Новости.

„Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире“, — сказал он.

Крупнейшие со времен холодной войны военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 начнутся на следующей неделе и продлятся несколько месяцев. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны НАТО и Швеции, которая пока не является членом Альянса. Маневры пройдут в Германии, Польше и странах Балтии.

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