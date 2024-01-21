ВИДЕО | Главный аутсайдер эстоно-латвийской баскетбольной лиги потерпел крупное поражение от топ-клуба Латвии, а юный латвиец установил рекорд по количеству набранных очков

Гости с первых минут завладели инициативой и после первой четверти выигрывали со счетом 33:12. Далее рисунок игры не изменился и гости еще больше увеличивали свое преимущество, одержав итоговую победу со счетом 92:66.

Самым результативным в составе гостей стал 18-летний латыш Робертс Блюмс, набравший 41 очко. Сын экс-игрока сборной Латвии и нынешнего спортивного директора ВЭФа Яниса Блумса теперь является рекордсменом эстоно-латвийской лиги по количеству очков, набранных в одной игре. Хорватский игрок Матей Радунич, выступавший за „Кейла“ в прошлом сезоне, также набрал 41 очко, а американец Джейлен Райли из ВЭФа достиг этой отметки в сезоне 2021/22.