Военная база США в Ираке подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть раненые

По данным ведомства, базу атаковали „боевики, поддерживаемые Ираном“, с территории западного Ирака. Большинство ракет удалось сбить, однако некоторые попали по базе. В командовании сообщили, что проводят оценку ущерба.

В ведомстве добавили, что в результате атаки был ранен как минимум один иракский военный, а несколько американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что несколько военнослужащих США получили легкие ранения.

По информации источника телеканала „Аль-Хадат“, по базе было выпущено более 20 ракет, по данным „Аль-Маядин“, — не менее десяти.

С начала войны Израиля с ХАМАС американские базы на Ближнем Востоке регулярно подвергаются обстрелам, отмечает „Медуза“. Например, в ноябре шиитская группировка „Исламское сопротивление в Ираке“ заявила, что нанесла удары по четырем базам, в том числе по Айн аль-Асад. С начала боевых действий в секторе Газа произошло более ста подобных атак.

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