Звери
21.01.2024, 13:54

ВИДЕО | Такого вы точно еще не видели! Лоси устроили в эстонском лесу зрелищный бой

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Скриншот из видео.
Скриншот из видео.
ФОТО: Erakogu

Житель Кохтла-Ярве Сергей Листов опубликовал у себя на странице в Facebook видео эпичной схватки лосей в лесу.

„Большая удача, что именно в этом месте решили устроить батл. До этого камера там стояла впустую недели две“, - написал он в комментарии под своей публикацией.

В следующем комментарии от отметил, что на видео, вероятно, можно наблюдать попытку лосей сбросить рога. „То, что на этом видео, - это вполне может быть попытка сбросить рога. Может просто играют. Настоящие же разборки у них в августе-сентябре, когда идет гон“, - высказал предположение автор видео.

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