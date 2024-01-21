ВИДЕО | В районе Кингисеппа замечены БПЛА, в порту Усть-Луга произошел пожар. Дроны атаковали Тульскую, Орловскую и Смоленскую области

Власти Тульской области в ночь на воскресенье, 21 января, сообщили об отраженной атаке беспилотника. Согласно заявлению местного министерства по региональной безопасности, система ПВО сбила БПЛА - „разрушений инфраструктуры и пострадавших нет“. Местные Telegram-каналы опубликовали видео со взрывом.

Минобороны РФ подтвердило сообщения о сбитом дроне, а также заявило об отражении атак беспилотников в других областях РФ. Как минимум один БПЛА был сбит над Орловской областью и еще три - над Смоленской, следует из заявления ведомства.

В порту в Ленинградской области произошел пожар

В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре в порту Усть-Луга, находящемся в Кингисеппском районе. По его словам, возгорание произошло на терминале компании НОВАТЭК - одного из крупнейших добытчиков природного газа в РФ.

Дрозденко сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал, проведена эвакуация персонала.

По заявлению Минобороны РФ, беспилотник был перехвачен на подлете. Он упал на территории терминала, но никаких повреждений инфраструктуре не нанес, хотя и был оснащен трехкилограммовым взрывным устройством.

Вместе с тем российские СМИ сообщают, что перед происшествием в районе Кингисеппа были замечены как минимум два БПЛА. По данным петербургского издания „Фонтанка“, ПВО засекла дроны, которые летели в сторону Петербурга, но „при подлете к городу они изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района“.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации статьи не поступало.

Ленинградская область - самая отдаленная из атакованных

18 января Минобороны РФ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сообщило о сбитом БПЛА над Ленинградской областью. Расстояние от границ региона до границы России с Украиной - около 800 км. Таким образом, если сбитый беспилотник был запущен с территории Украины, это стало самой дальней подобной атакой.