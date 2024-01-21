Карол Метс и „Санкт-Паули“ начали новый год с победы и возглавили турнирную таблицу 2-й Бундеслиги

„Санкт-Паули“ вышел вперед на 34-й минуте благодаря голу Элиаса Саада. На 64-й минуте Марцель Хартель сделал счет 2:0 в пользу хозяев поля. Эта победа также положила конец трехматчевой безвыигрышной серии клуба.

30-летний защитник сборной Эстонии провел полный матч в составе „Санкт-Паули“ и помог команде отыграть на ноль. „Кайзерслаутерн“ нанес десять ударов по воротам, но только три из них попали в створ. Из 11 ударов „Санкт-Паули“ в створ попали девять. В этом сезоне Метс выходил в стартовом составе в 16 матчах 2-й Бундеслиги и во всех отыграл без замен.

„Хольштайн“, лидировавший до зимнего перерыва, в пятницу проиграл „Айнтрахту Брауншвейг“ со счетом 2:1 и „Санкт-Паули“ возглавил турнирную таблицу.

По итогам сезона два лучших клуба напрямую выйдут в 1-ю Бундеслигу, а команда, занявшая третье место, играет домашний и гостевой плей-офф матч (матч „на вылет“) с командой, занявшей 16-е место в Первой Бундеслиге.

В следующем туре „Санкт-Паули“ сыграет в Дюссельдорфе с „Фортунай“. Три дня спустя эти же клубы встретятся в четвертьфинале Кубка Германии.

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