Финский военный эксперт: маловероятно, что Россия в ближайшем будущем нападет на страну НАТО

По его словам, военная мощь России сильно пострадала в Украине.

– Чем дольше эта война будет сохранять нынешний сценарий, тем меньше будет у России сил начинать еще одну „специальную военную операцию“ (именно так в РФ официально называют развязанную против Украины войну). Кроме возможностей есть и желание. Россия не смогла покорить Украину - нейтральную в военном отношении страну, – указал Кяйхкё.

Эксперт полагает, что Запад во время войны в Украине делает все, чтобы война не распространилась на другие регионы.

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