ФОТО | Победителями турнира по диск-гольфу в центре Т1 стали Маури Вильманн и Кайди Аллсалу

Среди женщин места на подиуме также заняли Эве Майдо и Маарья Соасепп. В мужском зачете за победителем следовали Тынис Соппе и Расмус Метсамаа. Всего в соревнованиях приняли участие 178 мужчины и 46 женщин из Эстонии, Латвии и Швеции. С результатами соревнований можно ознакомиться здесь.

Победителями на первых соревнованиях, прошедших в Т1 в январе прошлого года, стали Кайди Аллсалу и Расмус Метсамаа.

Трасса турнира T1 Keskus X12 by Five Underпроходила по четырем этажам T1. Маршрут пролегал по коридорам, магазинам, эскалаторам, вентиляционным помещениям, а также по Cinamon IMAX, Super Skypark, колесу обозрения Skywheel Tallin и крупнейшему в странах Балтии и Северных странах универмагу эротики Hot Lips. Впервые трасса соревнований проходила по территории спортивных клубов, открывшихся осенью на третьем этаже Т1.

„Соревнования в Т1 становятся традицией эстонского диск-гольфа – после успешного прошлогоднего турнира лучшие игроки Эстонии захотели вновь испытать себя в помещениях Т1. Турнир в торгово-развлекательном центре привлекает участников и зрителей, и мы надеемся продолжить организацию мероприятий в этом формате. Большое спасибо всем в Т1, кто помог нам провести соревнования“, - сказал главный организатор турнира Ральф Рогов.

„Было приятно начать мероприятия Т1 в этом году со спортивной ноты, поскольку в обновляемом центре большое внимание уделяется именно досугу, спорту и здоровью. Растущая популярность диск-гольфа побудила нас продолжить зарождающуюся традицию, и я хотел бы поблагодарить множество магазинов и точек обслуживания T1, которые внесли свой вклад в соревнования“, - отметил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

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