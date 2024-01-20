Госдума рассмотрит закон о конфискации имущества „за фейки“

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью УК РФ о конфискации имущества (104.1 УК) новыми видами преступлений, за совершение которых суд сможет приговорить обвиняемого к такой санкции, - это распространение военных „фейков“ (207.3 УК), „дискредитация армии“ (280.3 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК), призывы к деятельности против „безопасности“ государства (280.4 УК), реабилитация нацизма (354.1 УК), а также призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (284.2 УК), пишет DW.

Законопроект был разработан депутатами Госдумы от „Единой России“ Василием Пискарёвым, Ириной Яровой и Еленой Ямпольской.

Изымать предлагают ценности, полученные от преступления

В список имущества, которое могут конфисковать, в соответствующей статье указаны деньги и ценности, полученные в результате совершения преступления, и предметы, с помощью которых человек нарушил закон.

По статьям о „фейках“ и „дискредитации армии“ российские суды с начала войны судят за информацию о вторжении России в Украину, которая противоречит официальной позиции Кремля.

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