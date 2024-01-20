Правильное питание, ЗОЖ, смерть. Кинокритик о новом фильме „Клуб Зеро“

Честно говоря, довольно злорадно приятно, что кто-то снял такое кино. В мире, где люди, помимо всего прочего, помешались на здоровом образе жизни, правильном питании и прочих жалких попытках прожить на четыре года подольше, нормальным людям остаётся только потешаться над подобными тенденциями, понимая при этом, что, скорее всего, они (потешающиеся) действительно умрут раньше. Зато с осознанием того, что такие фильмы – не про них, даже если про них, к примеру, фильмы „Большая жратва“ или какое-нибудь „Скромное обаяние буржуазии“.

В суперпупергиперэлитную школу приходит на работу новая учительница. Непонятно, ведёт ли она ещё какие-то предметы, история в фильме концентрируется вокруг курса по „осознанному питанию“, на который записывается шесть учеников, один из которых в процессе отсеивается (кажется, только потому, что сценаристы не смогли придумать ему отдельной интересной истории, отличающейся от пяти уже прописанных). Поначалу всё это очень напоминает многочисленные, распространившиеся, как египетская саранча, тренинги так называемых лайф-стайл коучей о том, как сделать свою жизнь осмысленнее, постичь своё внутреннее „я“ и вырасти над собой и своими циркадными, прости господи, ритмами. Осмысленное питание, конечно, означает, в первую очередь, что жрать нужно меньше, но не просто. Нужно думать о том, что ты ешь, правильно дышать и разговаривать со своим организмом. Освоив этот этап, можно переходить к следующему – где участникам предлагается есть один вид овоща в день, и не задерживаться на этом этапе, он какой-то действительно проходной на пути к главному, заключительному этапу – не есть вообще.

Еда, говорит нам главная героиня фильма в исполнении Мии Васиковской, сильно переоценена как таковая. Людям не нужна еда, чтобы жить, более того, если вдруг, паче чаяния, еда всё-так в ваш организм поступает, нужно сделать что? Правильно, пойти в туалет и вырвать рвоту.