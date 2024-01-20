Правильное питание, ЗОЖ, смерть. Кинокритик о новом фильме „Клуб Зеро“
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов делится своей рецензией на новый фильм „Клуб Зеро“
Честно говоря, довольно злорадно приятно, что кто-то снял такое кино. В мире, где люди, помимо всего прочего, помешались на здоровом образе жизни, правильном питании и прочих жалких попытках прожить на четыре года подольше, нормальным людям остаётся только потешаться над подобными тенденциями, понимая при этом, что, скорее всего, они (потешающиеся) действительно умрут раньше. Зато с осознанием того, что такие фильмы – не про них, даже если про них, к примеру, фильмы „Большая жратва“ или какое-нибудь „Скромное обаяние буржуазии“.
В суперпупергиперэлитную школу приходит на работу новая учительница. Непонятно, ведёт ли она ещё какие-то предметы, история в фильме концентрируется вокруг курса по „осознанному питанию“, на который записывается шесть учеников, один из которых в процессе отсеивается (кажется, только потому, что сценаристы не смогли придумать ему отдельной интересной истории, отличающейся от пяти уже прописанных). Поначалу всё это очень напоминает многочисленные, распространившиеся, как египетская саранча, тренинги так называемых лайф-стайл коучей о том, как сделать свою жизнь осмысленнее, постичь своё внутреннее „я“ и вырасти над собой и своими циркадными, прости господи, ритмами. Осмысленное питание, конечно, означает, в первую очередь, что жрать нужно меньше, но не просто. Нужно думать о том, что ты ешь, правильно дышать и разговаривать со своим организмом. Освоив этот этап, можно переходить к следующему – где участникам предлагается есть один вид овоща в день, и не задерживаться на этом этапе, он какой-то действительно проходной на пути к главному, заключительному этапу – не есть вообще.
Еда, говорит нам главная героиня фильма в исполнении Мии Васиковской, сильно переоценена как таковая. Людям не нужна еда, чтобы жить, более того, если вдруг, паче чаяния, еда всё-так в ваш организм поступает, нужно сделать что? Правильно, пойти в туалет и вырвать рвоту.
Беда с этим фильмом только в том, что примерно на этом моменте идеи у авторов закончились и она стали балансировать на уровне игры „верю-не верю“. Логичным было бы довести это бессрочное голодание четырёх оставшихся отважных учеников до логического конца, но нет, в фильме никто из них не умирает, а, напротив, в какой-то момент почти возникает ощущение, что авторы, по ходу действия, меняют своё отношение и к героям, и к показываемому учению, как бы размышляют, а может быть, в этом действительно что-то есть, и весь ироничный посыл первой половины фильма вдруг почти нивелируется – но нет, показалось, это просто ирония переходит на уровень метаиронии.
„Клуб Зеро“ (имеется в виду тайное всемирное общество, объединяющее людей, которые потребляют ноль калорий) – это, конечно, идеологическое кино. А идеологические произведения искусства (первым на ум в качестве примера отчего-то приходит „Атлант расправил плечи“, которого я не читал) не обязаны быть от начала до конца связными и продуманными. К концу „Клуба Зеро“ всё-таки история как-то проседает, нас оставляют со странным открытым концом – да, метаироническим, да, возможно, на выходе из зала иные зрители и задумаются о том, а не бросить ли питаться к чертям – но начиналось всё значительно интереснее.
И подумайте над вашими пищевыми привычками. Оммм.
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