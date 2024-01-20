Кубок мира по биатлону: В сингл-миксте победу одержала Германия, Эстония в десятке лучших

Кюльм, которая использовал два запасных патрона на первых двух кругах, передавала эстафету Закхне, занимая 13-е место. Захкна, неплохо справившийся и на трассе, и на огневом рубеже, поднял Эстонию на пятое место. Вторую смену Кюльм прошла достойно, ей хватило одного запасного патрона, и она передала эстафету Захкне, находясь на шестом месте .

Шанс войти в шестерку лучших исчез с последними выстрелами Захкна. Он использовал два запасных патрона и опустился на восьмое место. Захкне пришлось отправиться на штрафной круг, и перед последним кругом он опустился на 11-ю позицию. Но у Рене хватило энергии на последнем круге и он финишировал восьмым.

В смешанной эстафете доминировала Германия (Ванесса Фойгт, Юстус Штрелов), которая использовала только один запасной патрон. Норвегия заняла второе место (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ветле Шоста Кристиансен, +11,2), а Австрия - третье (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, +28,3). Эстония уступила победителям +1.05,8. Сюзан Кюльм и Рене Захна также получили 1 000 евро призовых за восьмое место.

Результаты:

„Сегодня было даже удивительно приятно ехать, особенно на последнем круге“, - сказал Захкна в эфире ERR. Биатлонисты шли спина к спине. Обычно я оглядываюсь через плечо и пропускаю других“.

По словам Закны, промахи в последней стрельбе из положения стоя произошли из-за спешки и риска. „Эта нереальная стрельба из положения стоя... Я вообще чувствую себя вполне уверенно, но сегодня я увидел, что есть шанс, и все отпустил. Было довольно больно выходить на штрафной круг. Я начал рисковать, потому что первая стрельба из положения стоя получилась удачной, и я почувствовал, почему бы не сделать это еще раз“.

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