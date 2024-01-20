Баскетбол
20.01.2024, 16:04

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Команда „Кейла“ одержала сладкую победу над „Авис Утилитас“

 

В субботу, 20 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Авис Утилитас“ (Рапла) проиграл дома команде „Кейла“ (86:94)

Баскетболисты „Авис Утилитас“ выиграли первую четверть со счетом 25:24. Во второй четверти „Авис Утилитас“ улучшил игру и за 2,16 минуты до конца второй четверти выигрывал со счетом 43:34. Однако гости ответил рывком и на перерыв команды уходили при счете 44:44.

В третьей четверти „Авис Утилитас“ один раз вырвался вперед с отрывом в семь очков (60:53) и перед последней минутой клуб из Рапла выигрывал со счетом 65:59, но двумя удачными атаками гости в конце четверти сократили отставание в счете до минимума (64:65).

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