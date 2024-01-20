Летом лучшему фехтовальщику Эстонии грозила смерть

Летом на чемпионате мира в Милане Прийнитс неожиданно заболел, из-за чего не смог принять участие в турнире.

Тогда Прийнитс сообщил Delfi, что у него аллергическая реакция. „У меня и раньше были аллергические реакции на клей для скотча и солнце. В этот раз у меня развилась бактериальная инфекция, из-за чего поднялась температура“, - рассказал Прийнитс.

Однако, оглядываясь назад, все было гораздо серьезнее. „Позже я узнал, что вероятность смерти человека, заразившегося этой инфекцией, составляет 50 процентов“, — сказал Прийнитс в интервью Õhtuleht. „В тот момент я не понимал всей серьезности ситуации“.

Сейчас у Прийнитса со здоровьем все хорошо, и он борется за право выступать на Олимпиаде в Париже. „В фехтовании очень сложно попасть на Олимпиаду, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы туда попасть. Я верю, что способен попасть в четверку лучших на этапах КМ и Гран-при“, - проанализировал Прийнитс.

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