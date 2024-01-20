Минюст РФ объявил „иноагентом“ проживающую в Эстонии российскую активистку Евгению Чирикову

Евгения Чирикова, по версии Минюста, участвовала в качестве эксперта и респондента „на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами“, выступает против „СВО“, а также участвует в организациях, которые признаны в России „нежелательными“, пишет Медуза.

„Ура! Наконец-то признание заслуг!“ - написала в социальной сети Чирикова, добавив, что по этому случаю пьет правильное вино в прекрасной компании.

„Естественно никаких унизительных плашек вешать не буду, так как не подчиняюсь требованиям фашистского режима. В планах еще активнее помогать победе Украины и делать все для наступления свободы России“, - добавила она.

Евгения Чирикова была лидером „Движения в защиту Химкинского леса“. В Эстонию вместе с семьей она переехала жить в 2015 году.

В реестр „иностранных агентов“ также включены социолог Григорий Юдин, основательница издания „Верстка“ Лола Тагаева, бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий „Живое слово“ и „Комитет ингушской независимости“.

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