FT: Россия планирует широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года

По их версии, Россия попытается захватить оставшиеся территории четырех регионов Украины, об аннексии которых объявила в сентябре 2022 года, — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Собеседники FT не исключили, что российские войска попытаются захватить Харьков или даже Киев.

Издание указывает, что, по оценке американской разведки, конечная цель президента РФ Владимира Путина в Украине — „завоевать страну и поработить ее народ“ — остается неизменной. Об этом говорилось в рассекреченном докладе разведки США, который FT изучило в декабре 2023 года. В документе сказано, что именно по этой причине Россия продолжает наступать на востоке Украины по нескольким направлениям, в том числе вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска.

В своем материале газета Financial Times привела оценку неназванного западного чиновника, который занимается вопросами Украины. Он считает, что „перспективы оперативного прорыва какой-либо из сторон в 2024 году“ невелики. По словам западного чиновника, стратегия „активной обороны“ — удержание оборонительных рубежей и поиск слабых мест в обороне России, а также удары дальнобойным оружием — позволят Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления ВСУ будет больше шансов.