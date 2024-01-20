Эстонский Экспресс
20.01.2024, 11:49

Вместе — более 40 лет тюрьмы! Прокуратура требует беспрецедентных сроков заключения для обвиняемых по делу о коррупции в Таллиннском порту

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ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ: Бывший председатель правления Tallinna Sadam Айн Кальюранд на этой неделе в Харьюском уездном суде был настроен серьезно. Он себя виновным не признает.
ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ: Бывший председатель правления Tallinna Sadam Айн Кальюранд на этой неделе в Харьюском уездном суде был настроен серьезно. Он себя виновным не признает.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Влиятельному бизнесмену Тойво Промму грозит реальный срок - семь с половиной лет тюремного заключения. О сроках для остальных обвиняемых читайте в материале Eesti Ekspress.

В четверг Государственная прокуратура потребовала приговорить к длительным срокам заключения всех обвиняемых по делу о коррупции в Таллиннском порту. Все семеро обвиняемых должны отбыть в тюрьме реальные сроки.

Бывшего председателя правления Таллиннского порта Айна Кальюранда (58 лет) прокуратура требует приговорить к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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