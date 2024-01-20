20.01.2024, 11:49
Вместе — более 40 лет тюрьмы! Прокуратура требует беспрецедентных сроков заключения для обвиняемых по делу о коррупции в Таллиннском порту(27)
ФОТО: | Eesti Ekspress
Влиятельному бизнесмену Тойво Промму грозит реальный срок - семь с половиной лет тюремного заключения. О сроках для остальных обвиняемых читайте в материале Eesti Ekspress.
В четверг Государственная прокуратура потребовала приговорить к длительным срокам заключения всех обвиняемых по делу о коррупции в Таллиннском порту. Все семеро обвиняемых должны отбыть в тюрьме реальные сроки.