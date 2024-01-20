Нарвский музей зовет смотреть старинные деревянные фрагменты церквей(4)
24 и 25 января Нарвский музей приглашает всех желающих посетить открытую мастерскую в Художественной галерее, чтобы увидеть, как работают специалисты с аутентичными деревянными орнаментами, найденными в Нарвских церквях.
Осенью прошлого года в музее начался проект „Нарвское деревянное барокко“ по изучению деревянных фрагментов, находящихся в фондах Нарвского музея. Он получил поддержку и работы по сохранению уникальных предметов продолжаются.
“В партнерстве с Эстонской Академией художеств и Высшей художественной школой Паллас мы приступили к детальному изучению коллекции фрагментов барочных деревянных скульптур и орнаментов XVII–XVIII веков. Эти редкие произведения искусства, имеющие более чем 300-летнюю историю, не были представлены публике на протяжении последних 70 лет,“ – рассказывает об осеннем этапе работы Анне Рауд, руководитель экспозиции музея и куратор проекта.
С 2 по 6 октября команда проекта провела всестороннюю инвентаризацию коллекции: каждый предмет был описан, сфотографирован, а также подвергнут начальным этапам чистки и превентивной консервации. В ходе работы был сделан ряд важных открытий. Среди них — установление происхождения предметов из двух исторических церквей Нарвы и идентификация орнаментов как частей рам для живописных полотен. Так исследователям удалось частично воспроизвести обрамление картины, датируемой 1738 годом, и размещавшейся на стене Яановской церкви. Это были парные полотна и они были одними из самых больших в Эстонии на тот момент – 2 на 3 метра.
Ранее считалось, что эти произведения искусства были утрачены во время Второй мировой войны. “Теперь, когда инвентура проведена, приступим к консервации предметов. Для этого приглашаем специалистов и студентов Художественной академии, которые помогут нам найти лучшее решение для хранения и консервации коллекции деревянного барокко“, — рассказывает Анне Рауд.
На данный момент Нарвский музей обладает уникальной коллекцией, включающей около 70 ценных фрагментов барочных скульптур и орнаментов. Эти исторические артефакты были обнаружены на территории старой Нарвы, разрушенной во время Второй мировой войны, и затем переданы музею для хранения. До недавнего времени эти фрагменты представляли собой трудно идентифицируемые осколки и не были официально зарегистрированы как музейные экспонаты. Однако, благодаря новым данным, полученным в ходе недавнего проекта, их статус скоро изменится.
В рамках проекта планируется выяснить, откуда взялись ранее неизвестные деревянные украшения, когда они были сделаны и кем. XRF-исследования также помогут музею выяснить, какие пигменты присутствуют в украшениях и использовалось ли настоящее золото.
По словам специалистов музея, продолжится серия бесплатных лекций, на которых горожанам и гостям города расскажут об историческом наследии Нарвы. Выступления известных историков искусства помогут лучше понять историю города и страны, а также особенности местной архитектуры. Будет организовано публичное обсуждение, где горожане смогут высказать свое мнение о будущем деревянного барокко.
„Все материалы проекта, включая лекции и видеоотчеты, доступны для просмотра на официальном сайте Нарвского музея. Этот проект является лишь первым шагом в масштабной исследовательской работе, которую мы планируем продолжить в 2024 году в сотрудничестве с нашими партнерами,“- подводит итог проекта Анне Рауд.
Туры по мастерской 24 и 25 января проведут Анне Рауд, руководитель экспозиций Нарвского музея и куратор проекта, и Мария Вяйнсаар, руководитель консервационных работ. 24 января в 16:00 (тур на русском), 25 января в 16:00 (тур на эстонском).
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