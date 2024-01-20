Нарвский музей зовет смотреть старинные деревянные фрагменты церквей

Осенью прошлого года в музее начался проект „Нарвское деревянное барокко“ по изучению деревянных фрагментов, находящихся в фондах Нарвского музея. Он получил поддержку и работы по сохранению уникальных предметов продолжаются.

“В партнерстве с Эстонской Академией художеств и Высшей художественной школой Паллас мы приступили к детальному изучению коллекции фрагментов барочных деревянных скульптур и орнаментов XVII–XVIII веков. Эти редкие произведения искусства, имеющие более чем 300-летнюю историю, не были представлены публике на протяжении последних 70 лет,“ – рассказывает об осеннем этапе работы Анне Рауд, руководитель экспозиции музея и куратор проекта.

С 2 по 6 октября команда проекта провела всестороннюю инвентаризацию коллекции: каждый предмет был описан, сфотографирован, а также подвергнут начальным этапам чистки и превентивной консервации. В ходе работы был сделан ряд важных открытий. Среди них — установление происхождения предметов из двух исторических церквей Нарвы и идентификация орнаментов как частей рам для живописных полотен. Так исследователям удалось частично воспроизвести обрамление картины, датируемой 1738 годом, и размещавшейся на стене Яановской церкви. Это были парные полотна и они были одними из самых больших в Эстонии на тот момент – 2 на 3 метра.

Ранее считалось, что эти произведения искусства были утрачены во время Второй мировой войны. “Теперь, когда инвентура проведена, приступим к консервации предметов. Для этого приглашаем специалистов и студентов Художественной академии, которые помогут нам найти лучшее решение для хранения и консервации коллекции деревянного барокко“, — рассказывает Анне Рауд.