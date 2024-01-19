Нарвитяне активно идут за крещенской водой. Многие не спешат покидать храм

По словам одного из священников Нарвского Воскресенского кафедрального собора, на всенощном бдении в этом году в храме было более ста человек, а на исповеди и причастии сегодня утром семьдесят. „Учитывая, что сегодня рабочий день, это много“, – говорит священник.

Прихожанки-помощницы в Воскресенском соборе, которые разливают освященную воду в нижнем храме, сказали вашему корреспонденту, что утром был просто небывалый наплыв людей. „Из года в год в обеденное время небольшое затишье, а после пяти часов вечера люди опять пойдут“, – уточняют они.

По словам священнослужителей, крещенская вода в храме будет и завтра, и послезавтра и все дни до 26 января.

В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе в 17:00 пройдет вечернее богослужение с великим славословием. В Храме иконы Божией Матери в 17:00 тоже состоится вечернее богослужение.

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