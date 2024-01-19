19.01.2024, 16:10
На складе теплоэлектростанции Аувере произошел несчастный случай. Ситуацию сразу взяли под контроль(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 19 января, при разгрузке на складе теплоэлектростанции Аувере одна машина, принадлежащая партнерской организации, отклонилась набок.
Сотрудники компании вызвали спасателей и скорую помощь. Никто, кроме водителя, не пострадал, сообщила пресс-служба концерна Eesti Energia. В настоящее время работы на складе продолжаются.
Напомним, что Аувереская электростанция была запущена в эксплуатацию в августе 2018 года. С тех пор в ее работе регулярно случаются неисправности, то есть за свою семилетнюю жизнь станция почти четыре года простаивала то из-за поломок, то из-за ремонта.
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