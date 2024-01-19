На складе теплоэлектростанции Аувере произошел несчастный случай. Ситуацию сразу взяли под контроль

Напомним, что Аувереская электростанция была запущена в эксплуатацию в августе 2018 года. С тех пор в ее работе регулярно случаются неисправности, то есть за свою семилетнюю жизнь станция почти четыре года простаивала то из-за поломок, то из-за ремонта.