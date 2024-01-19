Взрыв статуэтки для „военкора“: Дарью Трепову попросили приговорить к 28 годам колонии(8)
Обвинение запросило в суде 28 лет лишения свободы для Дарьи Треповой по делу о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб „военкор“ Владлен Татарский, поддерживавший войну против Украины. Трепова утверждает, что не знала о том, что в статуэтке, которую она подарила блогеру, была взрывчатка.
2 апреля 2023 года во время мероприятия в кафе Street Food Bar № 1 в центре Петербурга Трепова вручила Z-блогеру Владлену Татарскому (Максиму Фомину) статуэтку, начиненную взрывчаткой. Через несколько минут произошел взрыв, от которого Татарский погиб на месте.
Трепову задержали на следующий день после взрыва. Позже ей предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Максимальный срок по этим статьям в совокупности составляет 30 лет лишения свободы.
По версии российского следствия, убийство Татарского „тщательно готовилось“ в Украине.
Запрашивая 28 лет колонии для Треповой, прокурор отвергала версию обвиняемой о том, что она не знала содержимого статуэтки. Трепова, по ее словам, нервничала, много жестикулировала, у нее дрожали ноги, а ее желание дистанцироваться от Татарского после вручения бюста является поведением, „указывающим на то, что она знала о содержимом статуэтки“, цитирует выступление прокурора SOTAvision (в реестре „иноагентов“).
Сама Трепова утверждает, что не знала о взрывчатке, думая, что в статуэтке скрыто прослушивающее устройство.
Девушка также признает вину в том, что использовала документы студентки художественной академии имени Репина Анастасии Криулиной, отмечает „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“).
На этой неделе Трепова давал показания в суде. Она рассказала, что задание познакомиться с Владленом Татарским дали ей журналист Роман Попков и человек с псевдонимом Гештальт.
На заседании суда Дарья Трепова рассказала, что общалась с жившим на тот момент в Киеве Попковым и выполняла его мелкие просьбы (например, закупить сим-карты), потому что потеряла работу и надеялась уехать волонтером в Украину.
Попков, как утверждает Трепова, познакомил ее с человеком с псевдонимом Гештальт, который также начал давать ей задания. В частности, Попков и Гештальт якобы дали девушке задание поехать в Омск на встречу с Татарским и познакомиться с ним.
Попков и Гештальт, по словам Треповой, возмещали ей некоторые траты. Так, утверждает девушка, после того, как она прислала Гештальту сделанные ею фотографии книги Татарского, то обнаружила у себя на криптокошельке 17 тысяч рублей.
Задание подарить Татарскому бюст, в котором оказалась взрывчатка, Трепова, по ее словам, получила от Гештальта. Попков же, как она заявила в суде, был в курсе передачи бюста Татарскому и утверждал, что он нужен для прослушки пропагандиста.
Фамилия Попкова, о котором рассказала суду Трепова, до этого звучала в заявлениях российских следователей. Следственный комитет России обвинил его в „руководстве терактом“, в результате которого погиб Татарский, еще в июне прошлого года. А на заседании суда в ноябре прокурор заявлял, что Трепова получила от Попкова на криптокошелек 132 тысячи рублей.
Сам журналист, ранее состоявший в запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова, а впоследствии уехавший в Украину, подтверждал, что общался с Треповой, но какую-либо причастность к гибели Татарского отрицал.
Муж Треповой после ее выступления в суде с рассказом о Попкове и Гештальте потребовал от бывшего нацбола объяснений. Попков опубликовал их накануне, 18 января. Виновным в том, что Трепову судят за то, что она сделала, по ее утверждению, вслепую, Попков себя не считает.
„Я не буду обсуждать питерскую операцию до тех пор, пока не настанет нужное для этого время. Даша может говорить про меня то, что считает нужным“, — написал он в своем телеграм-канале.
Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, в квартире которого задержали Трепову. Его обвиняют в укрывательстве „путем введения в заблуждение правоохранительных органов“. Прокурор попросил приговорить Касинцева к году и 10 месяцам колонии общего режима, сообщила „Медиазона“.
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