Взрыв статуэтки для „военкора“: Дарью Трепову попросили приговорить к 28 годам колонии

2 апреля 2023 года во время мероприятия в кафе Street Food Bar № 1 в центре Петербурга Трепова вручила Z-блогеру Владлену Татарскому (Максиму Фомину) статуэтку, начиненную взрывчаткой. Через несколько минут произошел взрыв, от которого Татарский погиб на месте.

Трепову задержали на следующий день после взрыва. Позже ей предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Максимальный срок по этим статьям в совокупности составляет 30 лет лишения свободы.

По версии российского следствия, убийство Татарского „тщательно готовилось“ в Украине.

Запрашивая 28 лет колонии для Треповой, прокурор отвергала версию обвиняемой о том, что она не знала содержимого статуэтки. Трепова, по ее словам, нервничала, много жестикулировала, у нее дрожали ноги, а ее желание дистанцироваться от Татарского после вручения бюста является поведением, „указывающим на то, что она знала о содержимом статуэтки“, цитирует выступление прокурора SOTAvision (в реестре „иноагентов“).

Сама Трепова утверждает, что не знала о взрывчатке, думая, что в статуэтке скрыто прослушивающее устройство.

Девушка также признает вину в том, что использовала документы студентки художественной академии имени Репина Анастасии Криулиной, отмечает „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“).

На этой неделе Трепова давал показания в суде. Она рассказала, что задание познакомиться с Владленом Татарским дали ей журналист Роман Попков и человек с псевдонимом Гештальт.

На заседании суда Дарья Трепова рассказала, что общалась с жившим на тот момент в Киеве Попковым и выполняла его мелкие просьбы (например, закупить сим-карты), потому что потеряла работу и надеялась уехать волонтером в Украину.