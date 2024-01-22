Здоровье
22.01.2024, 08:15

В Китае создали штамм COVID со смертностью 100%? Профессор ТУ Меритс: Это журналистская страшилка

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Andres Merits
Andres Merits
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

„Теории заговора не подвержены никакому влиянию, они никуда не денутся“, - говорит профессор Тартуского университета вирусолог Андрес Меритс, комментируя недавний эксперимент китайских ученых.

Китайские ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили группу мышей вирусом GX_P2V, который схож с COVID-19. Как указано в исследовании, опубликованном на научном портале Biorxiv, все инфицированные им грызуны погибли.

Первый штамм GX_P2V был обнаружен в 2017 году у малазийских панголинов, также известных как чешуйчатые муравьеды. В своем исследовании ученые объяснили, что модифицировали как сам вирус, так и мышей, чтобы установить, представляет ли инфекция опасность для людей.

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