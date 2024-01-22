22.01.2024, 08:15
В Китае создали штамм COVID со смертностью 100%? Профессор ТУ Меритс: Это журналистская страшилка(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Теории заговора не подвержены никакому влиянию, они никуда не денутся“, - говорит профессор Тартуского университета вирусолог Андрес Меритс, комментируя недавний эксперимент китайских ученых.
Китайские ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили группу мышей вирусом GX_P2V, который схож с COVID-19. Как указано в исследовании, опубликованном на научном портале Biorxiv, все инфицированные им грызуны погибли.