В Китае создали штамм COVID со смертностью 100%? Профессор ТУ Меритс: Это журналистская страшилка

Китайские ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили группу мышей вирусом GX_P2V, который схож с COVID-19. Как указано в исследовании, опубликованном на научном портале Biorxiv, все инфицированные им грызуны погибли.

Первый штамм GX_P2V был обнаружен в 2017 году у малазийских панголинов, также известных как чешуйчатые муравьеды. В своем исследовании ученые объяснили, что модифицировали как сам вирус, так и мышей, чтобы установить, представляет ли инфекция опасность для людей.