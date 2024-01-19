„У нас и так весь город – пробка, а будет еще хуже“. Автомобилисты о снижении допустимой скорости в центре Таллинна(11)
В течение 2024 года в центре Таллинна будут снижать максимально допустимую скорость движения. Новые ограничения затронут улицы Йыэ, Пронкси, Лийвалайа и Суур-Америка, где максимальная скорость будет снижена до 40 км/ч, а также бульвар Каарли, где предельная скорость будет снижена до 30 км/ч. RusDelfi узнал у водителей, как они отнеслись к подобному решению.
Валентин за рулем уже 16 лет и ежедневно проезжает на личном транспорте по указанным улицам. Он предполагает, что снижение скорости может привести к общему затору в городе. „Конечно, низкая скорость повышает безопасность, однако увеличивает пробки. Так что на безопасность повлияет позитивно, на нервы – негативно“.
Стоит отметить, что по заявлению вице-мэра Владимира Света подобная инициатива должна повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Водитель с 30-летним стажем Евгений полагает, что это действительно может сработать, но с одной лишь оговоркой: „Для начала нужно повысить культуру вождения у велосипедистов и добросовестность у пешеходов. Иначе низкая скорость автомобилей станет провоцирующим фактором: многие будут стремиться проскочить между машин в неположенном месте“, – отмечает он. По его словам, для пешеходов и велосипедистов центр Таллинна, вероятно, станет безопасней, но для автомобилистов – окажется практически непригодным для езды.
„Это проект нашего правительства – вытеснять потихоньку автомобили из центра: количество полос сокращается, скорость снижается. Только непонятно, как передвигаться пешком или на велосипеде, например, в такую погоду, как сегодня. В Эстонии очень часто идет снег или льет дождь“, – замечает Евгений.
Он считает подобную программу скорее популистским решением. „На этих улицах скорость и так порядка 30 км/ч, а то и меньше. В свое время дороги были сужены из-за общественного транспорта, и произошел эффект бутылочного горлышка (когда пропускная возможность любого процесса в определенном месте резко снижается – прим. ред.)“.
К тому же, снижение скорости на официальном уровне может привести и к другим негативным последствиям, высказывает свои опасения Евгений. „Есть вероятность, что возрастет количество мелких аварий среди самих автомобилистов. Водители будут нервничать, а нервы, как известно, на дороге приводят к авариям. Кто-то захочет проскочить и ударит впереди стоящий автомобиль. Где-то машину поцарапают, кому-то сбоку прилетит. При этом объехать центр города не всегда получается. На объездных тоже встреваешь в пробки“.
Ирина получила права больше 20 лет назад, но к подобной инициативе также отнеслась критически „У нас и так весь город – пробка. И, думаю, будет еще хуже. Лучше бы пешеходам объясняли, как следует переходить дорогу: снимать капюшон, убирать телефоны из рук“, – высказала свое мнение автомобилистка.
В конце прошлого года была принята Таллиннская программа устойчивой городской мобильности, которая направлена на формирование безопасных условий передвижения, чтобы в столице за год не происходило ни одной аварии со смертельным исходом. По данным экспертов в области дорожного движения, степень тяжести последствий дорожных аварий находится в прямом соотношении со скоростью движения: если автомобиль собьет пешехода, двигаясь со скоростью 50 км/ч, вероятность гибели человека в семь раз выше, чем при скорости движения 30 км/ч.
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