„У нас и так весь город – пробка, а будет еще хуже“. Автомобилисты о снижении допустимой скорости в центре Таллинна

Валентин за рулем уже 16 лет и ежедневно проезжает на личном транспорте по указанным улицам. Он предполагает, что снижение скорости может привести к общему затору в городе. „Конечно, низкая скорость повышает безопасность, однако увеличивает пробки. Так что на безопасность повлияет позитивно, на нервы – негативно“.

Стоит отметить, что по заявлению вице-мэра Владимира Света подобная инициатива должна повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Водитель с 30-летним стажем Евгений полагает, что это действительно может сработать, но с одной лишь оговоркой: „Для начала нужно повысить культуру вождения у велосипедистов и добросовестность у пешеходов. Иначе низкая скорость автомобилей станет провоцирующим фактором: многие будут стремиться проскочить между машин в неположенном месте“, – отмечает он. По его словам, для пешеходов и велосипедистов центр Таллинна, вероятно, станет безопасней, но для автомобилистов – окажется практически непригодным для езды.

„Это проект нашего правительства – вытеснять потихоньку автомобили из центра: количество полос сокращается, скорость снижается. Только непонятно, как передвигаться пешком или на велосипеде, например, в такую погоду, как сегодня. В Эстонии очень часто идет снег или льет дождь“, – замечает Евгений.

Он считает подобную программу скорее популистским решением. „На этих улицах скорость и так порядка 30 км/ч, а то и меньше. В свое время дороги были сужены из-за общественного транспорта, и произошел эффект бутылочного горлышка (когда пропускная возможность любого процесса в определенном месте резко снижается – прим. ред.)“.