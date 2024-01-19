За рубежом
19.01.2024, 12:55

В Украине погиб гражданин Литвы, воевавший на стороне России

 
Russia Navy Marines Drills 8599278 16.01.2024 Servicemen are seen during a combat training at Bamburovo Marine Corps tra
Russia Navy Marines Drills 8599278 16.01.2024 Servicemen are seen during a combat training at Bamburovo Marine Corps tra
ФОТО: IMAGO/Vitaliy Ankov | IMAGO/SNA

На Украине убит гражданин Литвы, воевавший на стороне России, сообщил в четверг телеканал TV3, передает RusDelfi.lv.

Это подтвердила сестра погибшего Виталия Никонова.

„11 января мне позвонила девушка Виталия, которая живет в России, и сообщила, что Виталий погиб“, — рассказала она телекомпании.

По данным TV3, Никонов вырос в Кельмском районе, в Титувенай, в прошлом году уехал из Литвы, чтобы навестить своих родственников в Севастополе, а затем ушел на фронт. Он был убит в середине декабря в Марьинке, что под Донецком.

МИД Литвы не располагает информацией о погибшем.

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