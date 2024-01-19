19.01.2024, 12:55
В Украине погиб гражданин Литвы, воевавший на стороне России
ФОТО: | IMAGO/SNA
На Украине убит гражданин Литвы, воевавший на стороне России, сообщил в четверг телеканал TV3, передает RusDelfi.lv.
Это подтвердила сестра погибшего Виталия Никонова.
„11 января мне позвонила девушка Виталия, которая живет в России, и сообщила, что Виталий погиб“, — рассказала она телекомпании.
По данным TV3, Никонов вырос в Кельмском районе, в Титувенай, в прошлом году уехал из Литвы, чтобы навестить своих родственников в Севастополе, а затем ушел на фронт. Он был убит в середине декабря в Марьинке, что под Донецком.
МИД Литвы не располагает информацией о погибшем.
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