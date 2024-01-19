А ВЫ ЗНАЛИ? | Мелатонин – не единственное средство в борьбе с бессонницей
Опубликованное а 2023 году исследование, проведенное Институтом развития здоровья, показало, что 39 процентов жителей Эстонии в течение последних 30 дней сталкивались с бессонницей. Неудивительно, что спрос на снотворные сейчас выше, чем когда-либо раньше. Помимо лекарств по рецепту, популярным средством для облегчения проблем со сном является мелатонин, при этом о последствиях его долгосрочного применения говорится немного. Давайте подробнее рассмотрим, когда имеет смысл принимать мелатонин, какой пищевой добавке стоит отдать предпочтение и какие природные альтернативы для облегчения проблем со сном следует рассмотреть.
Снотворные по рецепту никогда не являются долгосрочным решением. При постоянном использовании они вызывают сильные побочные эффекты и зависимость, от которой потом очень трудно избавиться. В продаже так же есть большой выбор безрецептурных препаратов, содержащих мелатонин. Хотя доказано, что мелатонин относительно безопасен в краткосрочной перспективе, его долгосрочное влияние на здоровье неизвестно, поэтому сомнологи - эксперты по сну и фармацевты сходятся во мнении, что эта пищевая добавка полезна не всем.
Когда использовать мелатонин?
При нарушенном ритме сна прием мелатонина может быть полезным. Например, он будет эффективен после длительного перелета и вызванного им джетлага. Так же его помощь будет незаменима при ночных сменах, в результате которых нарушаются циклы сна. Основное действие мелатонина – способствовать более быстрому засыпанию, когда организм не может сделать это естественным путем.
Какую добавку мелатонина выбрать?
Не все лекарства и пищевые добавки одинаковы, в том числе с мелатонином. Исследование, проведенное Гуэльфским университетом в Онтарио, показало, что около 25 % представленных в продаже пищевых добавок с мелатонином содержат серотонин, что не отмечено на упаковке. Кроме того, некоторые добавки содержат в три-пять раз больше мелатонина, чем указано на этикетке. Поэтому всегда действует одно важное правило – если нужно принимать лекарство или добавку, то следует отдавать предпочтение признанному производителю и качественной продукции, а не более дешевой альтернативе.
Когда неэффективно использовать мелатонин?
Мелатонин – это гормон, благотворно влияющий на нервную систему. Но при длительном его употреблении снижается естественная выработка мелатонина в организме, и это усугубляет проблему. Если суточный ритм не нарушен, мелатонин не является самым подходящим решением и может, напротив, принести больше вреда, чем пользы. Наиболее распространенными причинами нарушений сна являются стресс и тревога, которые хоть и могут пройти естественным путем, но если вовремя не придать этому значения, могут привести к необратимым проблемам со здоровьем. Поэтому при длительной бессоннице нужно прежде всего обратиться к источнику проблем и освободиться от беспокойных мыслей, вызванных стрессом и тревогой, которые не дают вам спать по ночам.
Как найти облегчение проблем со сном с помощью природы?
В случае кратковременной бессонницы наиболее эффективно прежде всего постараться проводить больше времени на природе, лучше питаться, вести активный образ жизни, а также тренировать ум. Есть также природные вспомогательные средства, такие как конопляное масло CBD, которое помогает организму естественным образом снизить напряжение, расслабиться, успокоиться и лучше справиться с изменениями.
„Я использую масло CBD при тревожности, чтобы обеспечить более спокойный сон и быстрее засыпать. Оно действительно помогает. А главное – утром нет никакой сонливости“, – Кайе П.
По сравнению с мелатонином, который при более длительном применении может нарушить выработку гормона сна в организме, употребление масла CBD не заменяет и не снижает естественную выработку веществ в организме. Масло CBD повышает уровень серотонина и благодаря канабиноидным рецепторам способствует расслаблению и улучшению сна естественным образом.
Многие из тех, кто использует масло CBD, отмечают, что после приема масла они естественным образом засыпают и утром у них нет того вялого состояния, которое обычно возникает при приеме мелатонина или снотворного.
„Я очень довольна маслом CBD. Действует безотказно и существенно повышает качество моего сна!“ – Тийа К.
Уже на протяжении тысячелетий люди успешно употребляют коноплю и ее активные ингредиенты при различных проблемах со здоровьем. CBD - доказанно безопасное природное средство, не имеющее побочных эффектов даже при длительном использовании.
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