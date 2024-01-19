А ВЫ ЗНАЛИ? | Мелатонин – не единственное средство в борьбе с бессонницей

Снотворные по рецепту никогда не являются долгосрочным решением. При постоянном использовании они вызывают сильные побочные эффекты и зависимость, от которой потом очень трудно избавиться. В продаже так же есть большой выбор безрецептурных препаратов, содержащих мелатонин. Хотя доказано, что мелатонин относительно безопасен в краткосрочной перспективе, его долгосрочное влияние на здоровье неизвестно, поэтому сомнологи - эксперты по сну и фармацевты сходятся во мнении, что эта пищевая добавка полезна не всем.

Когда использовать мелатонин?

При нарушенном ритме сна прием мелатонина может быть полезным. Например, он будет эффективен после длительного перелета и вызванного им джетлага. Так же его помощь будет незаменима при ночных сменах, в результате которых нарушаются циклы сна. Основное действие мелатонина – способствовать более быстрому засыпанию, когда организм не может сделать это естественным путем.

Какую добавку мелатонина выбрать?

Не все лекарства и пищевые добавки одинаковы, в том числе с мелатонином. Исследование, проведенное Гуэльфским университетом в Онтарио, показало, что около 25 % представленных в продаже пищевых добавок с мелатонином содержат серотонин, что не отмечено на упаковке. Кроме того, некоторые добавки содержат в три-пять раз больше мелатонина, чем указано на этикетке. Поэтому всегда действует одно важное правило – если нужно принимать лекарство или добавку, то следует отдавать предпочтение признанному производителю и качественной продукции, а не более дешевой альтернативе.

Когда неэффективно использовать мелатонин?