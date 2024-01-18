Убийство шестиклассника Максима потрясло Латвию: каким был мальчик и что могло произойти?

Шестиклассник Максим был самым младшим ребенком в многодетной семье. Жил с мамой в Слоке, дружил и тесно общался со старшими братом и сестрой.

„Добрый был, отзывчивый. Всегда на позитиве, никогда не грузился, если что-то происходило. Никогда не таил в себе обиду. Любил смешить и подшучивать. Часто приходил к нам в гости, чтобы поиграться с племянником. Любил с ним возиться.

Очень любил футбол. Когда удавалось поиграть, всегда радовался. Если что-то получалось, говорил маме, как ему это удалось… У брата было два близких друга, с которыми он проводил много времени. А так… В школу ходил. Обычный юрмальский мальчишка“, — рассказывает Алина.

Сестра Максима рассказала, что у брата летом уже был какой-то конфликт с подозреваемым. Однако, на какой почве он произошел, и что послужило поводом для выяснения отношений, Алина не знает.

„Когда случилась беда, мне сообщили об этом первой. Позвонил Дима — друг, с которым в тот вечер был Максим. Звонит и кричит в трубку, что Максима зарезали. Я сначала даже не поняла, что это может быть правдой. Промелькнула мысль, что это какой-то розыгрыш. Но Дима говорил и говорил, что на них напали.

Когда я приехала, на место происшествия, брат лежал в крови на асфальте. Он уже не дышал, я не смогла нащупать пульс. Начала звонить в полицию. Как оказалось, до этого в полицию звонил и Дима, и еще одна свидетельница — Кристине, но никто к тому моменту так и не приехал. Потом, когда я уже была там с Максимом, увидела, что приближаются мигалки полиции“, — рассказала Алина.

Что говорит полиция?

Согласно официальной версии, 10 января несколько подростков, проживающих в юрмальском учреждении социального ухода и реабилитации, отправились в Ригу, чтобы употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретили двух ребят своего возраста. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей, проживающих в детском доме, нанес 13-летнему подростку два удара ножом в сердце и живот.