Россия впервые сообщила об атаке дронов в Ленинградской области. Почему это важно?

В ночном заявлении Минобороны России речь шла об одном дроне-камикадзе, но из сообщений российских СМИ следует, что беспилотников могло быть несколько. Би-би-си не может оперативно подтвердить эти сообщения.

Утверждение Минобороны звучало так: „Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области“.

В то же время свидетели сообщали о звуках взрывов, которые могли свидетельствовать о том, что дрон в Ленинградской области пыталась сбить, а не перехватить система ПВО.

Утром украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что нескольких украинских беспилотников в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Ленинградской области. „Украинская правда“ и „РБК-Украина“ назвали это спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

„Продолжается сбор данных, есть подтверждение попадания по целям. Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области — в зоне досягаемости украинских сил“, — заявил собеседник „Украинской правды“.

Неожиданно быстро информацию об атаке на Петербургский нефтяной терминал подтвердил его владелец Михаил Скигин. Со страниц газеты „Коммерсант“ он поблагодарил Минобороны и лично президента России Владимира Путина за „работу ПВО по перехвату беспилотника“.

„Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике. Еще раз выражаю свою признательность вооруженным силам нашей страны, их руководству, это блестящая работа“, — говорится в заявлении совладельца нефтебазы.

От украинской границы до Петербурга — огромное расстояние, около 900 км. До сих пор так далеко на север дроны залетали лишь однажды — в конце августа, когда в результате атаки на аэропорт Пскова загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. От Пскова до границы с Украиной по прямой (через Беларусь) — около 700 км.