В пятницу в столичном Ласнамяэ начинается плановая уборка дворов

„Минувшая неделя выдалась очень снежной. Мы сосредоточились на расчистке тротуаров и проезжих частей, а теперь пришло время заняться дворами, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в условиях зимы“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Первые работы будут проведены во дворах по следующим адресам:

• 19 января с 9 до 18 часов – ул. К.Кярбери, 28; ул. Юмера, 8; ул. Викерласе, 13 и ул. Лийкури 46 и 48;

• 22 января с 9 до 18 часов – от улицы Паэ, 84 до ул. Паэкааре, 48.

Управа района Ласнамяэ составляет график по уборке снега, который будет выслан квартирным товариществам за два дня до проведения уборки. Кроме того, график будет опубликован на домашней странице управы района Ласнамяэ, а также на странице в Facebook, где с ним может ознакомиться каждый желающий.

Районная управа также напоминает владельцам частной собственности об их обязанности убирать снег. В Ласнамяэ большое количество внутриквартальных парковок и ведущих к ним дорог находится в частной собственности (как правило, в собственности квартирных товариществ). Кроме того, ряд автостоянок был предоставлен квартирным товариществам для самостоятельного использования. На таких парковках уборка снега осуществляется квартирным товариществом, подписавшим договор об аренде.

Также управа района Ласнамяэ напоминает, что ответственность за содержание и благоустройство объектов, находящихся в общем пользовании, несет собственник объекта, который также обязан обеспечить безопасность и чистоту в радиусе шести метров от объекта. Собственник или ответственный пользователь автотранспортного средства, препятствующего проведению работ по благоустройству, обязан проводить работы по благоустройству (в том числе по уборке снега и льда) в радиусе одного метра от своего автотранспортного средства.