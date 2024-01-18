Правда ли, что в США студента исключили из университета за исполнение песни про Путина?
Как утверждается в многочисленных публикациях в СМИ и Telegram-каналах, американского студента отчислили из университета после того, как он исполнил композицию „Такого, как Путин“ группы „Поющие вместе“. Авторы подобных постов также прилагают запись самого выступления, причём многие из них называют молодого человека чернорусом. Блогер Николай Соболев* в своём Telegram-канале (28 000 просмотров на момент написания этого разбора) написал, что студент представил доказательство отчисления — письмо, где указано, что рассмотрением дела занималась дисциплинарная комиссия, заключившая: „Действия студента изображают университет и некоторых должностных лиц в плохом свете“.Первые посты об этом инциденте появились в Сети 15 января вечером по московскому времени. Согласно сервису TGStat, за неполные сутки в Telegram появилось почти 200 записей об исключении американского студента, в общей сложности набравшие почти 2 млн просмотров. Так, об этом написал телеканал „Царьград-ТВ“ (27 000 просмотров), а также „Поздняков 3.0“ (234 000), „Дядя Слава“ (172 000), „Наблюдатель“ (165 000), „Путин в Telegram“ (147 000), Voblya (126 000), „Первый народный“ (105 000), „Петя Первый“ (87 000), „Александр Семченко“ (77 000), „С места событий“ (63 000), „Правда России“ (48 000) и др. Заметки на ту же тему можно встретить на сайтах газеты „Московский комсомолец“ и „Общественной службы новостей“, а посты — во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и в соцсети X (тут и тут).
Вирусный ролик длительностью 24 секунды разделён на две части. Сначала на видео показан темнокожий поющий мужчина, при этом надпись в верхней части кадра гласит: „Сегодня совершил храбрый поступок возле Campus Square“. Во второй половине записи демонстрируется письмо об исключении из Университета Флориды с другой наложенной снизу подписью: „И был отчислен из универа“. Студент при этом якобы пел песню про российского президента:
Он так меня достал, и я его прогнала.И я хочу теперь такого, как Путин.Такого, как Путин, полного сил.Такого, как Путин, чтобы не пил.Такого, как Путин, чтоб не обижал.
Однако движения губ запечатлённого на видео человека не соответствуют тому, что он якобы произносит. Предположив, что аудиодорожка оригинального видео могла быть заменена, „Проверено“ решило поискать первоисточник в TikTok — ранее авторы фейков неоднократно использовали для их создания ролики, размещённые на этой платформе. Оказалось, что исходная запись была опубликована там ещё 27 октября 2023 года пользователем по имени Мохау (mohau_on_tiktok). Ролик длится минуту, и в нём нет информации об исключении из американского вуза или упоминаний Путина (песню мужчина действительно поёт, но она не на русском языке). Согласно описанию профиля, подписи к видео и расставленным тегам, Мохау — занимающийся вокалом студент Университета Йоханнесбурга в Южной Африке. Храбрым поступком он назвал не исполнение песни о президенте РФ, а решение выступить на улице перед публикой. В описании под роликом, помимо английского, певец использовал сесото — один из государственных языков ЮАР.
„Проверено“ установило точное место съёмки — видео на самом деле было записано в Йоханнесбурге возле торгового центра Campus Square, находящегося неподалёку от местного университета.
Что касается письма об отчислении из Университета Флориды, то авторы подделки использовали одну из первых картинок в выдаче Google по запросу „University of Florida letter“ („Университет Флориды письмо“). Оригинал был отправлен в 2017 году, в сообщении абитуриента по имени Абу Фарзан Митул поздравляли с поступлением в аспирантуру. Для создания фальшивки оставалось лишь изменить текст и дату, при этом подписи двух сотрудников университета (в том числе главы приёмной комиссии аспирантуры) остались полностью идентичными.
Наиболее ранний пост с фейком „Проверено“ обнаружило по ключевым словам в Telegram-канале „Свежести“ (31 000 просмотров), где запись опубликовали 15 января в 18:59 по московскому времени. В наших разборах этот канал более десятка раз упоминался в связи с распространением разнообразных фальшивок, причём неоднократно становился первоисточником подделок.
Итог: Фейк