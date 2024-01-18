Правда ли, что в США студента исключили из университета за исполнение песни про Путина?

Однако движения губ запечатлённого на видео человека не соответствуют тому, что он якобы произносит. Предположив, что аудиодорожка оригинального видео могла быть заменена, „Проверено“ решило поискать первоисточник в TikTok — ранее авторы фейков неоднократно использовали для их создания ролики, размещённые на этой платформе. Оказалось, что исходная запись была опубликована там ещё 27 октября 2023 года пользователем по имени Мохау (mohau_on_tiktok). Ролик длится минуту, и в нём нет информации об исключении из американского вуза или упоминаний Путина (песню мужчина действительно поёт, но она не на русском языке). Согласно описанию профиля, подписи к видео и расставленным тегам, Мохау — занимающийся вокалом студент Университета Йоханнесбурга в Южной Африке. Храбрым поступком он назвал не исполнение песни о президенте РФ, а решение выступить на улице перед публикой. В описании под роликом, помимо английского, певец использовал сесото — один из государственных языков ЮАР.