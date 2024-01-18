Правда ли Украина лишила поддержки ветеранов Великой Отечественной войны?

6 января многие популярные Telegram-каналы написали о том, что украинский Кабинет министров отменил льготы для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом, например сообщили Readovka (938 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Саня во Флориде“ (438 000), „Правдивости“ (235 000), „Наблюдатель👁️“ (227 000) и „Дядя Слава“ (195 000).

5 января Кабинет министров Украины принял постановление о направлении в Верховную раду законопроекта „О выходе из Соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“.

Из заголовка документа следует, что решение должна принять Верховная рада. На сайте украинского парламента указано, что законопроект был зарегистрирован 8 января 2024 года, 10 января передан в профильный комитет, а 11 января направлен депутатам для ознакомления.

На момент написания разбора законопроект по-прежнему не был вынесен на голосование.

5 января, в день публикации постановления правительства, представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук пояснил, что законопроект появился в рамках минимизации контактов с СНГ. Кроме того, Мельничук уточнил, что соглашение о поддержке ветеранов ВОВ утратило свою актуальность: помощь участникам войны предусмотрена другим законом — „О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты“.

В статье 2 этого документа указано, что никакие льготы, в том числе установленные законодательством бывшего СССР, не могут быть отменены без полноценной замены. В статьях 6 и 9 среди лиц, признаваемых участниками боевых действий, прямо называются ветераны Второй мировой войны. А в статье 12 объясняется, какие именно льготы им положены.