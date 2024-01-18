Захарова прокомментировала заявление Каллас: „Угрозу для НАТО представляют все, кто не „зигует“ Западу“
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что у стран НАТО есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом Захарова заявила на еженедельном брифинге МИД РФ.
„Угрозу для всех представителей натоцентричной оси представляют все, кто не „зигует“ Западу, поддерживая эти неоколониальные ценности, кто называет правду правдой, а ложь ложью, кто отстаивает базовые принципы человечности и нашей цивилизации. Те, кто находит в себе смелость говорить и отстаивать (как мы всегда считали) очевидные вещи. Например, что пола – два (мужской и женский), что дети рождаются мальчиками и девочками. Все, кто на уровне государства, либо в индивидуальном качестве, либо в качестве некой социокультурной общности выступают за сохранение ценностей нашей цивилизации, ее достижений, опыта представляют для них угрозу. Это важный момент. Это не мы им все угрожаем, а они рассматривают нас как угрозу. За последние десятилетия они придумали фантазийный мир несуществующих ценностей и назвали их неолиберальными.
В основе этой концепции лежит подмена понятий. Свободу они почему-то приравняли к диктату, включая цифровую, информационную. Они считают возможным „отменять“ культуру и возводить на пьедестал только те произведения искусства, которые отвечают или обслуживают их интересы. Все, что не вписывается в этот их неолиберальный мирок, они воспринимают в качестве угрозы.
Второй момент – это бесконечное „будирование“ и вбрасываемая через государства (киевский режим, прибалтийские режимы, Польшу, теперь уже, к сожалению, и Германию, и Северную Европу) истеричность относительно того, что европейский континент неминуемо должны потрясти (как они это формулируют) „какие-то глобальные события“. Если это их планы, пусть сами скажут об этом.
Мы всегда выступали за сотрудничество, мир, неделимость безопасности, преодоление вместе реальных, а не вымышленных угроз. Мы никогда не давали и не дадим поставить под угрозу наш суверенитет и независимость. Говорили об этом открыто. При этом всегда призывали к поиску точек соприкосновения и возможностей для достижения компромисса.
Но если то, что теперь периодически озвучивается через таких персонажей, как К.Каллас, как министр гражданской обороны Швеции К.-О.Булин, как какие-то политические деятели в Германии, если это их план, тогда пусть они об этом скажут открыто. Честно, видимо, у них уже давно не получается. Но, по крайней мере, перестанут рассказывать о том, что кто-то хочет на них напасть, кто-то им угрожает. На них никто не хочет нападать, им никто не угрожает. Если они чувствуют угрозу своему хрупкому миру неолиберальных ценностей, это их проблемы. Если они хотят уже глобально и окончательно дестабилизировать ситуацию на континенте и в мире, – это их позиция“.