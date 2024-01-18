Захарова прокомментировала заявление Каллас: „Угрозу для НАТО представляют все, кто не „зигует“ Западу“

„Угрозу для всех представителей натоцентричной оси представляют все, кто не „зигует“ Западу, поддерживая эти неоколониальные ценности, кто называет правду правдой, а ложь ложью, кто отстаивает базовые принципы человечности и нашей цивилизации. Те, кто находит в себе смелость говорить и отстаивать (как мы всегда считали) очевидные вещи. Например, что пола – два (мужской и женский), что дети рождаются мальчиками и девочками. Все, кто на уровне государства, либо в индивидуальном качестве, либо в качестве некой социокультурной общности выступают за сохранение ценностей нашей цивилизации, ее достижений, опыта представляют для них угрозу. Это важный момент. Это не мы им все угрожаем, а они рассматривают нас как угрозу. За последние десятилетия они придумали фантазийный мир несуществующих ценностей и назвали их неолиберальными.

В основе этой концепции лежит подмена понятий. Свободу они почему-то приравняли к диктату, включая цифровую, информационную. Они считают возможным „отменять“ культуру и возводить на пьедестал только те произведения искусства, которые отвечают или обслуживают их интересы. Все, что не вписывается в этот их неолиберальный мирок, они воспринимают в качестве угрозы.

Второй момент – это бесконечное „будирование“ и вбрасываемая через государства (киевский режим, прибалтийские режимы, Польшу, теперь уже, к сожалению, и Германию, и Северную Европу) истеричность относительно того, что европейский континент неминуемо должны потрясти (как они это формулируют) „какие-то глобальные события“. Если это их планы, пусть сами скажут об этом.

Мы всегда выступали за сотрудничество, мир, неделимость безопасности, преодоление вместе реальных, а не вымышленных угроз. Мы никогда не давали и не дадим поставить под угрозу наш суверенитет и независимость. Говорили об этом открыто. При этом всегда призывали к поиску точек соприкосновения и возможностей для достижения компромисса.