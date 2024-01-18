МНЕНИЕ | Россия не посмеет сунуться в страны Балтии. Не сейчас

Президент России Владимир Путин обратил свое внимание на соседей по Евросоюзу. После того, как российский лидер делает угрожающие заявления в сторону стран Балтии, усиливаются тревоги возможного военного вторжения ВС РФ, но в данном случае с большой долей вероятности - это просто реакция на визит президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн, Вильнюс и Ригу. У Путина сейчас нет свободных сил для противостояния блоку НАТО , а вступление на его территорию будет означать объявление войны альянсу со всеми вытекающими последствиями для Кремля.

„В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, это затрагивает безопасность нашей страны“ - сказал Владимир Путин 16 января 2024 года. Больше никакой конкретики. Возможно он имел ввиду проблемы, которые возникли у прокремлевских активистов в странах Балтии после 24 февраля 2022 года, но именно с высылками были единичные случаи в начале 2023 года. Может быть он говорил о том, что в Латвии планируют депортировать обладателей вида на жительство, не сдавших языковой экзамен, но пока оттуда никого не „выбрасывали за кордон“.