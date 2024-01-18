МНЕНИЕ | Россия не посмеет сунуться в страны Балтии. Не сейчас
В Кремле наверняка найдутся персонажи, которые уверены, что НАТО не будет воевать за страны Балтии и те быстренько падут к ногам Москвы. Но военные должны понимать, что Запад не стерпит такого унижения. Агрессия против любой из стран альянса – это вызов, и если его не принять, то Кремль поймет, что теперь уж ему можно все. И тогда украинская война покажется миру цветочками.
Президент России Владимир Путин обратил свое внимание на соседей по Евросоюзу. После того, как российский лидер делает угрожающие заявления в сторону стран Балтии, усиливаются тревоги возможного военного вторжения ВС РФ, но в данном случае с большой долей вероятности - это просто реакция на визит президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн, Вильнюс и Ригу. У Путина сейчас нет свободных сил для противостояния блоку НАТО, а вступление на его территорию будет означать объявление войны альянсу со всеми вытекающими последствиями для Кремля.