ВИДЕО И ФОТО | Свободу курам! Перед Рийгикогу прошла акция против содержания домашней птицы в клетках

Самая мощная в истории петиция в защиту животных получила огромную поддержку, за первый час собрав более тысячи подписей. Всего к ней присоединился 21 421 сторонник со всей Эстонии.

Основатель и исполнительный директор Nähtamatud Loomad Кристина Меринг, сыгравшая в прошлом ведущую роль в запрете звероферм, прокомментировала инициативу: „Это сильное публичное заявление, которое привлекает внимание к насущной необходимости улучшить благосостояние домашнего скота на зверофермах. Современное общество готово к изменениям в этом секторе“.

Группа поддержки защиты животных Рийгикогу, в которую входят Анастасия Коваленко-Кылварт, Хельмен Кютт, Танель Кийк, Андрей Коробейник, Эстер Карузе, Вадим Белобровцев, Марио Кадастик, Зюлейха Измайлова и Тийт Маран, полностью поддерживает запрет содержания кур в клетках .

„Животные и птицы чувствуют боль, стресс и другие эмоции так же, как и люди, и если человек причиняет эту боль и страдания, то и человек должен нести за это ответственность“, - сказала председатель группы поддержки защиты животных Анастасия Коваленко-Кылварт.

Запрет на содержание кур в клетках уже принят законом в Германии, Австрии, Дании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Швейцарии и бельгийском регионе Валлония.

Яичный рынок других европейских стран, в том числе Латвии, Литвы, Польши и Финляндии, претерпевает серьезные изменения в сторону отказа от содержания кур в клетках. Поскольку ряд крупных общеевропейских производителей продуктов питания и розничных сетей приняли решение в ближайшие годы отказаться от яиц кур, которых содержат в клетках, единственное, что остается яичной отрасли – это адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и найти способ перейти на систему свободного содержания домашней птицы.

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