Военный эксперт: Россия может начать войну с НАТО через три месяца

Военный эксперт считает реалистичным сценарий из документов Бундесвера, который опубликовала газета Bild, о том, что Россия начнет гибридную войну против восточного фланга в этом году, и вторжение - в 2025-м. Он считает, что прогноз премьер-министра Эстонии Каи Каллас, что у НАТО есть 3-5 лет на подготовку к противостоянию с РФ, слишком оптимистичный:

Самусь считает, что если Украина сейчас перейдет в оборону, тогда вероятность этого „повышается неимоверно“. „Потому что можно выделить 50 тысяч человек - и этого будет достаточно с головой, чтобы несколько эшелонов этих провокационных сил собрать для того, чтобы и с Польшей создать провокации, и, естественно, со странами Балтии - еще легче“, - отметил руководитель New Geopolitics Research Network.

Самусь считает, что сейчас странам Балтии надо очень сильно готовиться к вероятным агрессивным действиям России. „Никаких невероятных сценариев я вообще не вижу. Тем более, если расценивать эту геополитическую матрицу 2024 года, вот эта турбулентность в США, это в принципе, идеальное время, чтобы начать еще какую-то войну и попытаться расшатать НАТО. Тем более, например, Трамп говорит: „А я вообще выйду из НАТО“, то есть это идеальное время для того, чтобы попробовать - вдруг получится толкнуть НАТО где-то, Орбан и Фицо говорят: „Мы не будем 5 статью активировать, мы выступаем против“. И НАТО начинает изнутри просто вот шататься и разбивается на несколько групп“, - предостерегает эксперт. По его мнению, России будет достаточно уже этого сценария. „Ей не нужно чего-то достигать в этой войне против НАТО, главная задача - расшатать НАТО“, - отмечает военный эксперт. „Естественно, в такой ситуации НАТО тогда точно прекратит помощь Украине, и куда ни посмотришь, везде плюсы для России. Поэтому я бы на три-пять лет не надеялся, видимо, такая вероятность уже наступила“, - считает Самусь.