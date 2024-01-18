Инфляция в еврозоне вновь выросла. Но базовый показатель снижается

В ноябре данный показатель составил 2,4 процента, что стало самым низким значением с июля 2021 года, напоминает DW. Кроме того, в ноябре показатель инфляции снизилсяв седьмой раз подряд. Причиной его повышения в конце года стал статистический эффект от значительного снижения потребительских цен на газ в декабре 2022 года в Германии из-за временных государственных дотаций.

Базовая инфляция снизилась с 3,6 до 3,4 процента

При этом базовая инфляция, при подсчете которой исключаются волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, снизилась в декабре до 3,4 процента после показателя 3,6 процента в ноябре. Данный показатель имеет большое значение для Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку является индикатором базовых инфляционных тенденций.

По мнению главы ЕЦБ Кристин Лагард, такой уровень инфляции является идеальным для конъюнктуры. „Мы движемся по правильному пути и идем в направлении 2 процентов“, - заявила она в эфире Bloomberg TV на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Европейский центробанк имеет среднесрочную цель по инфляции на уровне 2,0 процента.

В декабре цены на энергоносители в еврозоне упали в среднем на 6,7 процента. Цены на услуги повысились в сравнении с декабрем 2022 года на 4,0 процента, а на непереработанные продукты питания - на 6,8 процента.

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