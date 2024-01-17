Навальный опубликовал пост о причинах возвращения в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий многолетний срок в колонии за полярным кругом, опубликовал заявление в трехлетнюю годовщину своего возвращения в России из Германии. В размещенном в среду, 17 января, в соцсетях посте он объяснил, почему вернулся в Россию три года назад.

„Российская политика последних десятилетий настолько привила обществу цинизм и конспирологию, что люди в принципе не верят простым мотивам. Мол, раз вернулся, значит, с кем-то договорился. Просто не сработало. Или пока не сработало. Есть какой-то хитрый план, в котором задействованы башни Кремля“, - написал он, отметив, что никаких тайных схем по его безопасному возвращению не было.

„Мне не нравится сидеть, но от своих убеждений я не откажусь“

Навальный подчеркнул, что у него есть своя страна и свои убеждения, от которых он не хочет отказываться „И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы“, - написал он. По его словам, вернувшись, он выполнил обещания своим избирателям. „Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь“, - заявил оппозиционер.