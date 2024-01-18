Учитель: „Страх и зависимость принуждают людей молчать“. Педагоги в Нарве бастовать будут. Но их очень мало(2)
11 учителей Эстонской государственной гимназии планируют бастовать на следующей неделе. Учителя муниципальных школ пока или думают, или уже категорически отказались от идеи забастовки.
По словам Ирене Кяосаар, директора объединенных государственных школ и гимназий Нарвы, среди ее учителей есть 11 человек, которые решили принять участие в поддерживающей забастовке.
„Ясно, что в Ида-Вирумаа и Нарве зарплаты хорошие, бастовать по причине низкой зарплаты смысла нет, - объясняет Кяосааре. - Наши учителя бастуют в поддержку тем, у кого зарплата, рабочие условия не такие, как у нас здесь“.
Кяосаар акцентирует, что учителя гимназии будут бастовать только три дня в рамках поддерживающей акции.
Напомним, что время, которое учителя бастуют, им не оплачивается. Сколько всего будет бастующих в Нарве пока неизвестно. Представитель Нарвского профсоюза сказал, что у него нет информации о количестве бастующих учителей в городе, потому что каждый принимает решение за себя.
В прошлой забастовочной ноябрьской акции в Нарве приняли участие 16 учителей Эстонской госгимназии, 19 учителей Кесклинасской школы, а также 13 учителей из Синимяэской школы.
Владимир Жаворонков, учитель Кесклинасской школы и руководитель ноябрьской забастовки, тогда объяснил низкую активность нарвских муниципальных педагогов тем, что сотни из них волнует, прежде всего, вопрос сохранения работы, которую они могут потерять из-за недостаточного знания эстонского, а также тем, что педагоги с категорией С1 уже получают 50-процентную добавку к зарплате и вполне довольны.
Сейчас же, по словам Жаворонкова, в его школе только пара учителей думают, будут ли они бастовать. „Никчемная организованность - дошло до того, что нарвские профсоюзы убеждают и отговаривают от забастовки, традиционно нет диалога с эстонскими коллегами, - говорит учитель истории. - Многие учителя в условиях финансового кризиса и повышения зарплаты не готовы идти на большие финансовые потери, потому что муниципалитет и директора четко дали понять, что зарплата выплачиваться не будет за время забастовки“.
Жаворонков добавляет, что большинство учителей в глубокой депрессии о будущем и в тяжёлой зависимости от работодателя. „Когда около 50% учителей вдруг резко перестают соответствовать квалификации и рискуют потерять работу, то тут не до принципиальности, в отличие от эстонских коллег у них может не быть и кратковременного будущего“, - уточняет он. По его мнению, уже сейчас учебный процесс в новой государственной Нарвской гимназии и в Эстонской гимназии наглядно показал, что детям и учителям можно сделать классную учебную среду.