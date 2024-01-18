Учитель: „Страх и зависимость принуждают людей молчать“. Педагоги в Нарве бастовать будут. Но их очень мало

По словам Ирене Кяосаар, директора объединенных государственных школ и гимназий Нарвы, среди ее учителей есть 11 человек, которые решили принять участие в поддерживающей забастовке.

„Ясно, что в Ида-Вирумаа и Нарве зарплаты хорошие, бастовать по причине низкой зарплаты смысла нет, - объясняет Кяосааре. - Наши учителя бастуют в поддержку тем, у кого зарплата, рабочие условия не такие, как у нас здесь“.

Кяосаар акцентирует, что учителя гимназии будут бастовать только три дня в рамках поддерживающей акции.

Напомним, что время, которое учителя бастуют, им не оплачивается. Сколько всего будет бастующих в Нарве пока неизвестно. Представитель Нарвского профсоюза сказал, что у него нет информации о количестве бастующих учителей в городе, потому что каждый принимает решение за себя.

В прошлой забастовочной ноябрьской акции в Нарве приняли участие 16 учителей Эстонской госгимназии, 19 учителей Кесклинасской школы, а также 13 учителей из Синимяэской школы.

Владимир Жаворонков, учитель Кесклинасской школы и руководитель ноябрьской забастовки, тогда объяснил низкую активность нарвских муниципальных педагогов тем, что сотни из них волнует, прежде всего, вопрос сохранения работы, которую они могут потерять из-за недостаточного знания эстонского, а также тем, что педагоги с категорией С1 уже получают 50-процентную добавку к зарплате и вполне довольны.

Сейчас же, по словам Жаворонкова, в его школе только пара учителей думают, будут ли они бастовать. „Никчемная организованность - дошло до того, что нарвские профсоюзы убеждают и отговаривают от забастовки, традиционно нет диалога с эстонскими коллегами, - говорит учитель истории. - Многие учителя в условиях финансового кризиса и повышения зарплаты не готовы идти на большие финансовые потери, потому что муниципалитет и директора четко дали понять, что зарплата выплачиваться не будет за время забастовки“.