Глава Военного комитета НАТО: исход войны в Украине решит судьбу мира

Североатлантический альянс будет поддерживать Украину каждый день ее оборонительной войны против России, заверил председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр, открывая его заседание в Брюсселе в среду, 17 января. „Потому что исход этой войны определит судьбу мира“, - подчеркнул он.

Как полагает Бауэр, война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой для безопасности РФ, которая исходила бы от Украины или НАТО. „Эта война связана с тем, что Россия боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на Земле: демократии. Если люди в Украине могут иметь демократические права, то люди в России вскоре тоже захотят их иметь“, - считает глава Военного комитета НАТО.

При этом, по его мнению, украинский народ и украинская армия защищают демократию так, как мир еще не видел. „Во тьме войны они - маяк света, который показывает всему миру, что значит бороться за то, во что веришь“, - сказал Бауэр.

Защита свободы и демократии

Он отметил, что и НАТО защищает не только физическую безопасность миллиарда жителей стран - участниц альянса, но и их свободу, и демократию. „Тектонические плиты силы сдвигаются, и в результате нам предстоит самый опасный путь за последние десятилетия“, - предупредил председатель Военного комитета альянса.

Чтобы укрепить коллективную оборону стран НАТО и поддержать Украину в ее борьбе за существование, необходим подход всего общества, считает Бауэр. „Нам нужно, чтобы государственные и частные структуры изменили свое мышление, перейдя от эпохи, когда все было запланировано, предсказуемо, контролируемо, к эпохе, когда все может произойти в любой момент, когда нужно ожидать неожиданного“, - подытожил он.

Именно трансформацию НАТО в сфере ведения войны обсуждает 17 января Военный комитет альянса. В конце дня пройдет первая встреча Совета НАТО-Украина в формате глав генеральных штабов.

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