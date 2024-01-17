Группа русскоговорящих жителей Финляндии подала жалобу на последнее решение правительства о закрытии границы

По мнению обратившихся, подобные решения дискриминируют русскоязычное меньшинство Финляндии и нарушают основные права.

Они также указывают, что регулярное пересечение восточной границы по работе, бизнесу, учебе или семейным связям является для русскоязычных частью привычного образа жизни, поэтому закрытие границы, в числе прочего, ограничивает право на свободу передвижения.

Высший административный суд контролирует законность решений властей.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен объявила 11 января, что КПП на восточной границе останутся закрытыми еще на месяц. Она отметила, что решение негативно скажется на проживающих в Финляндии россиянах и держателях паспортов двух стран, однако со стороны России не произошло изменений, и угроза гибридного влияния сохраняется.

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