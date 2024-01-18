ФОТО | 29 января ученики Эстонской гимназии и основной госшколы в Нарве начнут свой день в новом здании

Продолжаются работы по отделке, уборке помещения, в гимназию завозят необходимую технику - компьютеры, интерактивные доски, а учителя перевозят свои вещи. В новом пространстве школы и гимназии недавно побывали на дружеской встрече коллег также педагоги из Выру. Некоторые собрания Ирене Кяосаар, руководитель объединенных государственных школ и гимназии Нарвы, также уже проводит в новом помещении, как она говорит, в новом доме.

Пока некоторые учителя госгимназии будут участвовать в предупредительной забастовке, ученикам среди прочих активностей проведут экскурсию по зданию на Kraavi, 1. Так что 29 января после небольшого торжественного мероприятия сразу начнется учеба.

Еще одно изменение, кроме переезда, произошло в Ваналиннаской школе. У нее появилась новая управляющая. Ею стала Алёна Кордончук, которая блестяще прошла открытый конкурс, и после нескольких лет руководства Синимяэской школой вернулась в родной город. По словам Ирене Кяосаар, Кордончук была самым сильным кандидатом среди других пяти.

„Других изменений в Ваналиннаской школе нет, - говорит Ирене. - Единственное, что мы еще ищем учителя физкультуры, так как действующий уходит на пенсию“.

По словам Кяосаар, Эстонская школа также ищет учителя начальных классов. А гимназия скоро объявит конкурс на учителей английского языка и истории, так как те, кто работает сейчас, с апреля уйдут в декрет. „В Нарве рождается мало детей, так что для нас это большая радость, хоть и вызов в каком-то смысле для меня как руководителя“, - улыбается Кяосаар. Остальные все учителя на данный момент есть и продолжат работу в новом помещении.

Напомним, что Ирене Кяосаар руководит „учебным городком“, состоящим из Эстонской госгимназии, Эстонской основной госшколы и Ваналиннаской госшколы, с сентября 2022 года. Сейчас в Эстонской гимназии учится 165 учеников, в основной школе - 164, а в Ваналиннаской школе - 540.

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