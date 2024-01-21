Украинский полковник о неизбежной мобилизации и военнообязанных беженцах: Если не хотят защищать Украину, пусть помогают защищать Эстонию

Вопрос частичной мобилизации на данный момент является самым болезненным в украинском обществе. Украинское военное руководство во главе с генералом Валерием Залужным неоднократно давало понять, что украинская армия страдает от нехватки людей, что уже сейчас препятствует, например, ротации фронтовиков и предоставлению им элементарной передышки. В то же время украинское общественное мнение негативно относится к этой перспективе, что также заставляет украинских политиков колебаться. В настоящее соответствующий проект обсуждается. Верховная Рада приступила к его обсуждению 11 января. До этого украинское консульство в Лондоне призвало украинских мужчин, проживающих в Великобритании, зарегистрироваться в дипмиссии. Это касается мужчин, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев.