Украинский полковник о неизбежной мобилизации и военнообязанных беженцах: Если не хотят защищать Украину, пусть помогают защищать Эстонию
Зачем требовать оружие от Запада, если в украинской армии не хватает людей?
Если положение на фронте ухудшится, под ружье будет поставлено полмиллиона мужчин
Украинцы, находящиеся в Эстонии, должны защищать ее в случае войны
„Если Россия вторгнется в Эстонию, то из этих 7000 украинцев надо сформировать маршевые подразделения, их обязанность защищать и поддерживать Эстонию!“
Вопрос частичной мобилизации на данный момент является самым болезненным в украинском обществе. Украинское военное руководство во главе с генералом Валерием Залужным неоднократно давало понять, что украинская армия страдает от нехватки людей, что уже сейчас препятствует, например, ротации фронтовиков и предоставлению им элементарной передышки. В то же время украинское общественное мнение негативно относится к этой перспективе, что также заставляет украинских политиков колебаться. В настоящее соответствующий проект обсуждается. Верховная Рада приступила к его обсуждению 11 января. До этого украинское консульство в Лондоне призвало украинских мужчин, проживающих в Великобритании, зарегистрироваться в дипмиссии. Это касается мужчин, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев.