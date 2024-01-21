За рубежом
21.01.2024, 18:46

Украинский полковник о неизбежной мобилизации и военнообязанных беженцах: Если не хотят защищать Украину, пусть помогают защищать Эстонию

 
Мобилизация будет болезненной для украинского общества

  • Зачем требовать оружие от Запада, если в украинской армии не хватает людей?

  • Если положение на фронте ухудшится, под ружье будет поставлено полмиллиона мужчин

  • Украинцы, находящиеся в Эстонии, должны защищать ее в случае войны

Украинский солдат с пулеметом FN MAG бельгийского производства. В Украине сейчас не хватает людей для подразделений ПВО и БПЛА.
Украинский солдат с пулеметом FN MAG бельгийского производства. В Украине сейчас не хватает людей для подразделений ПВО и БПЛА.
ФОТО: Mihailo Žirohov | Facebook

„Если Россия вторгнется в Эстонию, то из этих 7000 украинцев надо сформировать маршевые подразделения, их обязанность защищать и поддерживать Эстонию!“

Вопрос частичной мобилизации на данный момент является самым болезненным в украинском обществе. Украинское военное руководство во главе с генералом Валерием Залужным неоднократно давало понять, что украинская армия страдает от нехватки людей, что уже сейчас препятствует, например, ротации фронтовиков и предоставлению им элементарной передышки. В то же время украинское общественное мнение негативно относится к этой перспективе, что также заставляет украинских политиков колебаться. В настоящее соответствующий проект обсуждается. Верховная Рада приступила к его обсуждению 11 января. До этого украинское консульство в Лондоне призвало украинских мужчин, проживающих в Великобритании, зарегистрироваться в дипмиссии. Это касается мужчин, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев.

Согласно законопроекту Верховной Рады, зарегистрироваться должны все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие украинское гражданство. Неважно, где они находятся. Это значит, что украинцы за рубежом получат электронное приглашение. Согласно этому законопроекту, консульские услуги больше не будут предоставляться украинским мужчинам за рубежом без предъявления военного билета. Это предложение вызвало панику в украинском обществе.

RusDelfi
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