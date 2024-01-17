Правдиво ли видео, на котором глава СБУ пригрозил „наведаться лично“ к каждому, кто снимает работу ПВО?

В 30-секундном ролике человек, похожий на главу СБУ, произносит следующий текст: „Хочу обратиться к тем любознательным парням и девчонкам, которые снимают видео с прилётами и работой нашей ПВО. Знаете, я в последнее время очень увлёкся вашими работами. Настолько увлёкся, что ищу каждого из авторов этих видео. Когда я буду звонить в ваши двери, то надеюсь, что вы будете смотреть в экран вашего домофона с таким же, б…, упорством, с каким снимаете эти ваши видео“. Об этом ролике сообщили такие Telegram-каналы, как „Дядя Слава“ (215 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Україна 24/7 — новини“ (204 000), Voblya (155 000) и „Украина.ру“ (132 000).

Содержательно в призыве не снимать работу ПВО ничего удивительного нет. Украинские должностные лица регулярно об этом напоминают, а в уголовный кодекс весной 2022 года добавили прямой запрет на подобную съёмку. В статье 114-2 УК Украины указано, что „распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом, министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения“ наказуемо вплоть до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет колонии.

Однако распространяемого в соцсетях ролика с призывами главы СБУ нет ни на сайте службы, ни в её соцсетях. На видео в верхнем левом углу вирусного видео размещена надпись „База, це Хʼюстон“.