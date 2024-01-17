Правдиво ли видео, на котором глава СБУ пригрозил „наведаться лично“ к каждому, кто снимает работу ПВО?
В начале января 2024 года в соцсетях стал распространяться ролик, на котором глава Службы безопасности Украины Василий Малюк обращается к соотечественникам, публикующим видео работы ПВО в соцсетях. На записи он обещает лично прийти к каждому провинившемуся. Мы решили проверить, правдиво ли это видео.
В 30-секундном ролике человек, похожий на главу СБУ, произносит следующий текст: „Хочу обратиться к тем любознательным парням и девчонкам, которые снимают видео с прилётами и работой нашей ПВО. Знаете, я в последнее время очень увлёкся вашими работами. Настолько увлёкся, что ищу каждого из авторов этих видео. Когда я буду звонить в ваши двери, то надеюсь, что вы будете смотреть в экран вашего домофона с таким же, б…, упорством, с каким снимаете эти ваши видео“. Об этом ролике сообщили такие Telegram-каналы, как „Дядя Слава“ (215 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Україна 24/7 — новини“ (204 000), Voblya (155 000) и „Украина.ру“ (132 000).
Содержательно в призыве не снимать работу ПВО ничего удивительного нет. Украинские должностные лица регулярно об этом напоминают, а в уголовный кодекс весной 2022 года добавили прямой запрет на подобную съёмку. В статье 114-2 УК Украины указано, что „распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом, министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения“ наказуемо вплоть до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет колонии.
Однако распространяемого в соцсетях ролика с призывами главы СБУ нет ни на сайте службы, ни в её соцсетях. На видео в верхнем левом углу вирусного видео размещена надпись „База, це Хʼюстон“.
В Telegram существует канал с таким названием, в ролике с Малюком используется его логотип. „Искусственный интеллект Bandera GPT комментирует новости, мы учим его быть украинцем“, — указано в описании. Авторы канала не скрывают, что их видео — это дипфейки, сделанные по мотивам реальных новостей. Ролик с обращением якобы от главы СБУ первым опубликовал именно Telegram-канал „База, це Хʼюстон“ 2 января 2024 года в 22:41 по московскому времени, он собрал 1,6 млн просмотров.
Таким образом, обращение Василия Малюка, в котором он обещает прийти к каждому, кто публикует видео работы ПВО, создано искусственным интеллектом. Авторы ролика этого и не скрывали — обращение было размещено в тематическом Telegram-канале, но затем в соцсетях видео стали распространять как подлинное.
Итог: Сатирические новости