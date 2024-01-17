Как Европа справляется с российской газовой блокадой вторую зиму подряд(8)
В Европе вторую неделю очень холодно (по местным меркам), но, несмотря на почти полную российскую газовую блокаду, цены на газ вдвое ниже, чем в аномально теплом январе 2023-го. Газовое оружие Кремля дает осечку второй год подряд, и Евросоюз все больше верит в то, что сможет вовсе отказаться от поставок из России, которые до вторжения в Украину обеспечивали более 40% потребностей ЕС в природном газе. В ситуации разбирался BBC.
Впереди еще половина отопительного сезона, но европейцы уже расслабились и решили, что без проблем переживут вторую зиму на голодном газпромовском пайке. И не только потому, что синоптики обещают радикальное потепление на выходных и температуры сильно не по сезону в ближайшие недели.
Главная причина для оптимизма — долгосрочный европейский план дал первые плоды. ЕС стремительно избавляется от зависимости от российского газа благодаря замещению, накоплению и экономии.
Но полное освобождение не гарантировано, и все может пойти не так уже в этом году.
Душили, душили…
Подконтрольный российскому президенту Владимиру Путину „Газпром“ сокращал поставки газа в Европу еще до войны. Но в 2023 году произошло качественное изменение — прокачка по газопроводам уменьшилась более чем вдвое, на 53%, согласно подсчетам экспертов исследовательского центра ICIS. Поставки сжиженного газа морем при этом остались примерно на уровне прошлого года.
ЕС в ответ сократил потребление и нашел альтернативы российскому газу, прежде всего в США. Усилия принесли плоды: средняя рыночная цена на газ в Европе в 2023 году упала на 70% до 40 евро за мегаватт, подсчитали аналитики ICIS.
Пришла новая зима, но цены не выросли, как обычно, а продолжили снижаться. В разгар январских морозов за мегаватт давали 30 евро по сравнению с 70 евро год назад и 300 евро в разгар энергетического кризиса после российского вторжения и на пике перебоев с поставками в конце лета 2022 года.
Все потому, что потребители поверили — дефицита не предвидится.
„Зима закончилась. Да, я знаю, что в Берлине сейчас -10°C, а в Осло -25°C. Но на европейском рынке природного газа настроение уже пляжное, — написал эксперт Bloomberg по энергетике Хавьер Блас. — Даже если холода продержатся до конца сезона, Европа все равно израсходует за отопительный сезон гораздо меньше газа, чем в обычную зиму“.
Причина — рекордно теплый декабрь, упорная экономия и солидные запасы.
В 2022 году ЕС сократил потребление газа на 15%, а в 2023 — еще на 10%, подсчитал аналитик Bruegel Георг Закман. Частично за счет консервации промышленности, частично за счет ввода в строй солнечных батарей и ветряков, частично — благодаря тому, что люди меньше топили, а муниципалитеты отключили фонтаны, подсветку и горячую воду в присутственных местах.
С запасами тоже все в порядке.
Сейчас подземные хранилища заполнены на 80%. До войны запасы истощались намного быстрее. В 2022-м к середине января оставалось всего 45%, а в 2001 году — 60%.
В прошлом году ЕС принял дорогостоящие меры, и запасов к середине отопительного сезона оставалось уже 80%, как и сейчас. Благодаря этому ЕС завершил прошлый отопительный сезон с рекордным объемом резервов, что позволило ему намного раньше плана закачать 100% к этой зиме и даже заполнить арендованные хранилища в Украине.
Согласно оценкам ICIS, в 2024 году ЕС немного нарастит потребление газа — примерно на 8%, однако оно все равно будет на 12% ниже довоенного. Одновременно Европа увеличит импорт сжиженного газа на 15%, что практически полностью покроет рост спроса.
Все это позволит ЕС завершить нынешний отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными на две трети, а к началу следующего восполнить запасы до 100%, прогнозирует ICIS.
А цены наконец опустятся на довоенный уровень, надеется главный экономист энергетического директората Еврокомиссии Мигель Хиль Тертре.
„Если нынешний тренд сохранится, и если обойдется без неожиданностей — геополитических, климатических, и так далее — то цены к весне могут вернуться к средним историческим значениям 2010–2020 годов“, — написал он.
Что может пойти не так
Таким образом Европа надеется пережить и следующую зиму без кризиса, особенно если продолжит экономить газ и наращивать закупки из альтернативных источников. Но это не гарантировано, предупреждают эксперты.
Хуситы, Путин и диверсанты — три потенциальные причины нового энергетического кризиса, говорят они.
Хуситы блокировали Красное море — ключевой маршрут доставки катарского сжиженного газа, на который в прошлом году пришлось 13% европейского потребления. Блокада беспокоит ЕС, признал на этой неделе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
„Пока что ситуация в Красном море не сказалась на ценах на нефть и газ и инфляции в целом. Однако не исключено, что мы ощутим последствия уже в ближайшие недели“, — сказал он.
Европейская экономика стагнирует и, согласно прогнозам, едва вырастет на 1% в этом году. Для ускорения роста нужны дешевые кредиты, однако для того, чтобы Европейский центробанк начал снижать процентные ставки после 10 повышений подряд, должна замедлиться инфляция, разогнанная ковидом и российским вторжением в Украину.
Если кризис в Красном море поднимет цены в супермаркетах и на заправках, то снижение ставок — а значит, и оживление европейской экономики — будет отложено.
Путин — еще одна угроза стабильности поставок.
До сих пор он не гнушался использовать газ для давления на Европу и ближайших соседей — Украину, Беларусь, Молдову. В этом году ему представится повод перекрыть один из двух оставшихся маршрутов поставки российского газа в Европу — транзитом через Украину.
В конце 2024 года истекает контракт на поставки российского газа в Европу по территории Украины. Традиционно этому предшествует публичный торг „Газпрома“ и „Нафтогаза“, каждый из которых уверяет, что не собирается продлевать контракт. С такими заявлениями уже выступил „Нафтогаз“. Теперь слово за Путиным.
Если украинский транзит остановится, единственным действующим маршрутом поставок российского газа в ЕС останется газопровод через Турцию. Белорусский маршрут, равно как и „Северный поток“, давно бездействуют.
Саботаж инфраструктуры — еще одна прямая угроза энергетической безопасности Европы.
В октябре на дне Финского залива был поврежден газопровод Balticconnector, связывающий Финляндию и Эстонию, а также параллельный резервный кабель связи. Ремонт затянется по меньшей мере до апреля.
На месте аварии нашли двухметровый якорь весом шесть тонн, и подозрение пало на китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.
А в Германии саботажу подвергся строящийся газопровод от нового терминала, предназначенного для импорта сжиженного природного газа на замену российскому трубопроводному.
По данным немецкой прессы, в трубе просверлили восемь дыр, и ввести ее в строй в срок не вышло.
Пока неясно, кто сверлил. Против строительства выступали борцы с изменением климата, но они никогда не скрывали своих требований. Те же, кто повредил трубопровод в восьми местах, ни о себе, ни о своих целях ничего публике не сообщали.
Более того, по данным источников журнала Spiegel в органах безопасности, отверстия были сделаны таким образом, что их трудно заметить невооруженным глазом. Дыры были обнаружены в ходе проверки только благодаря электронике.
Прощай, оружие
Газовое оружие Кремля нейтрализовано, надеется ЕС, и назад пути нет.
После двух зим европейцы почувствовали уверенность в том, что способны выжить в условиях российской газовой блокады и даже полностью отказаться от российского газа.
До сих пор газ под европейские санкции не попадал. Все сокращение было инициировано Кремлем.
Еще до войны „Газпром“ перестал продавать газ на европейском спотовом рынке, а после вторжения перекрыл „Северный поток“ под надуманным предлогом и потребовал платить за газ в рублях, а не как в контрактах. Некоторые страны решили добровольно отказаться от закупок на таких условиях, другие продолжали покупать газ по низким довоенным ценам.
Теперь же ЕС осмелел и решился на подобие санкций. Он утвердил правила, которые позволят 27 странам-членам союза запрещать закупку трубопроводного и сжиженного газа российского происхождения. Подобные санкции будут считаться форс-мажором и избавят европейские компании от необходимости платить неустойку за разрыв контракта с российскими „Газпромом“ или „Новатэком“.
Цель — к 2027 году вовсе отказаться от российского газа. ЕС рассчитывает, что потери компенсирует возобновляемая энергетика и общее снижение потребления углеводородов в соответствии с заявленной целью нейтрализовать выбросы парниковых газов в атмосферу к 2050 году.
Критики уверены, что ничего не получится.
Расходы на „зеленую“ революцию огромны, экономика Европы не растет, социальные проблемы множатся, а к власти все легче приходят политики, обещающие сократить дотации на электромобили и ветряки и пустить сэкономленные деньги на пенсии, пособия, здравоохранение и доступное жилье.
Эксперты соглашаются, что развод с ключевым поставщиком газа будет кровавым.
„Россия продолжает использовать поставки энергоресурсов для давления на ЕС“, — говорится в совместной публикации трех десятков европейских исследователей.
„Полностью заменить импорт газа из России в краткосрочной перспективе будет затруднительно“, — пишут они.
К тому же газ — самый „чистый“ углеводород, и еще недавно, до войны, ЕС числил его главным переходным видом топлива из грязного прошлого в чистое будущее.
Быстро пересмотреть эти планы не получится, поскольку альтернативы еще проблематичнее. Уголь грязнее, а атомные станции требуют многомиллиардных инвестиций на долгие годы вперед и крайне непопулярны во многих странах ЕС, прежде всего в промышленной Германии.