Как Европа справляется с российской газовой блокадой вторую зиму подряд

Впереди еще половина отопительного сезона, но европейцы уже расслабились и решили, что без проблем переживут вторую зиму на голодном газпромовском пайке. И не только потому, что синоптики обещают радикальное потепление на выходных и температуры сильно не по сезону в ближайшие недели.

Главная причина для оптимизма — долгосрочный европейский план дал первые плоды. ЕС стремительно избавляется от зависимости от российского газа благодаря замещению, накоплению и экономии.

Но полное освобождение не гарантировано, и все может пойти не так уже в этом году.

Душили, душили…

Подконтрольный российскому президенту Владимиру Путину „Газпром“ сокращал поставки газа в Европу еще до войны. Но в 2023 году произошло качественное изменение — прокачка по газопроводам уменьшилась более чем вдвое, на 53%, согласно подсчетам экспертов исследовательского центра ICIS. Поставки сжиженного газа морем при этом остались примерно на уровне прошлого года.

ЕС в ответ сократил потребление и нашел альтернативы российскому газу, прежде всего в США. Усилия принесли плоды: средняя рыночная цена на газ в Европе в 2023 году упала на 70% до 40 евро за мегаватт, подсчитали аналитики ICIS.

Пришла новая зима, но цены не выросли, как обычно, а продолжили снижаться. В разгар январских морозов за мегаватт давали 30 евро по сравнению с 70 евро год назад и 300 евро в разгар энергетического кризиса после российского вторжения и на пике перебоев с поставками в конце лета 2022 года.

Все потому, что потребители поверили — дефицита не предвидится.

„Зима закончилась. Да, я знаю, что в Берлине сейчас -10°C, а в Осло -25°C. Но на европейском рынке природного газа настроение уже пляжное, — написал эксперт Bloomberg по энергетике Хавьер Блас. — Даже если холода продержатся до конца сезона, Европа все равно израсходует за отопительный сезон гораздо меньше газа, чем в обычную зиму“.

Причина — рекордно теплый декабрь, упорная экономия и солидные запасы.