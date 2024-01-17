МНЕНИЕ | Доктор Каледина: купание в проруби может вызвать остановку сердца и смерть

Какая температура воды считается приемлемой, а какая способна вызывать опасные для здоровья последствия? Не существует четкого определения „холодной воды“. Тем не менее нам уже известно, что большинство наблюдаемых опасных реакций на холод встречаются при погружении в воду температурой между 15 и 10 °C, можно сказать, что холодная вода определяется как вода с температурой менее 15 °C. Зимой эта цифра в наших водоемах намного ниже. Помимо температуры воды немаловажную роль играет время, проведенное человеком в экстремально холодной воде. Если пребывание в проруби трех и более минут может вызывать поверхностное переохлаждение, то нахождение в такой воде более получаса может спровоцировать нарушение ритма сердца и потерю сознания, что повлечет за собой остановку сердца и смерть.

В современном мире купание в ледяной воде активно практикуется в Северной Европе и даже является отдельным видом спорта. Но давайте будем трезво оценивать возможности спортсмена, который ежедневно тренируется, подвергая свой организм низкой температуре, и среднестатистического человека, который, к сожалению, ведет не самый здоровый образ жизни и погружается в прорубь один раз в год на праздник Крещения.

Практика купания в ледяной воде уходит своими корнями еще в Древнюю Грецию. Так, историк Геродот в 450 году до н. э. описывал неудавшуюся экспедицию Персидского полководца Мардония, упоминая, что „те, кто не умели плавать, погибли по этой причине, а другие от холода“. Позже, в декабре 1790 года, доктор Джеймс Карри заинтересовался физиологическими эффектами гипотермии или, другими словами, переохлаждения, бессильно наблюдая за тремя членами экипажа американского парусного корабля, упавшими и утонувшими в холодном море при температуре 5 °C. Это событие побудило доктора провести первые официальные эксперименты по изучению воздействия погружения в холодную воду и гипотермии на человеческий организм в целом.

19 января весь православный мир отмечает праздник Крещение Господне. В этот день принято проводить крещенские купания в проруби, так как верующие считают, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу. Что же по этому поводу думают врачи и наука в целом? Насколько безопасно совершать купания в ледяной воде, и какие риски для здоровья может нести в себе эта религиозная традиция?

Несомненно, погружение в ледяную воду требует предварительной подготовки и акклиматизации. Только таким образом можно способствовать получению положительного опыта от моржевания. Напомню все же, что ледяная вода подходит далеко не всем. Например, людям, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистого характера, а также противопоказано погружение в крайне холодную воду людям как с острыми, так и хроническими воспалительным процессами в организме. Не стоит также полагаться на согревающий эффект от заранее принятого алкоголя, так как последствия могут быть обратными. А все из-за того, что этиловый спирт сам по себе расширяет сосуды и способствует теплопотере организма.

Однако, есть и положительные стороны обливания контрастной водой, а в последствии и непродолжительном нахождении в прохладной воде. Закаливание с помощью холодной воды может в долгосрочной практике иметь гипотензирующий эффект, то есть снижать кровяное давление, а также оказывать влияние на чувствительность ваших клеток к инсулину и снижению уровня триглицеридов. В результате чего уменьшается уровень сахара в крови, что постепенно приводит к снижению массы тела. Помимо этого, отмечается положительный эффект на душевное здоровье человека, а именно с помощью улучшения настроения и снижению уровня депрессии. Что касается влияние купания в холодной воде на иммунную систему, то существуют исследования доказывающие улучшения иммунного ответа и тем самым снижению заболеваемости разными инфекционными заболеваниями. Более эффективный иммунный ответ связан напрямую с регулярной выработкой гормонов стресса (в частности норэпинефрина), но в данном контексте выработка этих гормонов производится краткосрочно и будто бы вновь „закаливает“ ваш организм на молекулярном уровне.

Таким образом, у купания в проруби есть как отрицательные, так и положительные стороны. Важно знать меру. Со своей стороны я бы посоветовала не полагаться на здоровый дух и здоровое тело тем, кто заранее не подготовился к погружению в прорубь. Закаливание – прекрасно, когда к нему подходят с умом и не торопятся с достижением результата.

Берегите себя и свое здоровье!

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