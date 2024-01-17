МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: Эстонию нужно держать подальше от участия в Air Baltic, как алкоголика от водки

Самолеты и аэропорты, как известно, роскошь, поэтому авиационный бизнес в странах любят начинать под руководством политиков. Не чужд этот грех и Эстонии – ни раз крылья Икара оказывались слишком близко к солнцу: национальная авиакомпания Estonian Air обанкротилась, сложно предположить, что Nordica может ожидать какая-то другая судьба. Теперь, когда в прессе появилась информация о том, что Латвия заинтересована в продаже акций Air Baltic, многие стали мечтать о единой балтийской авиакомпании и о том, как ее самолеты начнут доставлять жителей Эстонии именно туда, куда им нужно. Звучит красиво, однако в реальности государство нужно держать подальше от участия в Air Baltic, как алкоголика от водки. В противном случае вскоре его ожидает сильное и при этом очень дорогое похмелье. Почему так?