17.01.2024, 11:52
Умер 26-летний латвийский борец
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший латвийский борец вольного стиля Альберт Юрченко скончался в возрасте 26 лет, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook Латвийская федерация спортивной борьбы.
Федерация напоминает, что Юрченко был одним из самых талантливых молодых борцов Латвии. За свою спортивную карьеру он выигрывал медали чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе в возрастных группах до 17, до 20 и до 23 лет.
Альберт Юрченко завершил спортивную карьеру в 2019 году в возрасте 21 года.
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