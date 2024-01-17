Бокс+
17.01.2024, 11:52

Умер 26-летний латвийский борец

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Бывший латвийский борец вольного стиля Альберт Юрченко скончался в возрасте 26 лет, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook Латвийская федерация спортивной борьбы.

Федерация напоминает, что Юрченко был одним из самых талантливых молодых борцов Латвии. За свою спортивную карьеру он выигрывал медали чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе в возрастных группах до 17, до 20 и до 23 лет.

Альберт Юрченко завершил спортивную карьеру в 2019 году в возрасте 21 года.

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