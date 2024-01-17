МНЕНИЕ | Олег Самородний: Кылварт ошибочно возомнил себя объединителем русскоязычных и эстонцев

Происходящее с Центристской партией производит довольно тягостное впечатление. Можно по-разному оценивать предыдущую деятельность (или же бездеятельность) центристов и их многолетнего вождя Эдгара Сависаар а. Но совершенно очевидно, что со смертью Сависаара политический пейзаж Эстонии стал более унылым, не таким красочным и колоритным. А вот теперь и созданная им Центристская партия в ускоряющемся темпе катится к своему политическому краху. Крахом я называю превращение одной из крупнейших и влиятельных партий страны в маргинально-местечковую организацию, ни на что и ни на кого не влияющую.

И все это происходит под председательством Михаила Кылварта. Я никогда не скрывал своего снисходительного к нему отношения. Я никак не могу воспринимать Михаила как серьезную и перспективную политическую фигуру. Ну как можно воспринимать серьезно человека, который публично хвалится тем, что он формировался под воздействием художественных произведений советской пропаганды? Об этом в Фэйсбуке написал журналист Теэт Корстен. Для корректности процитирую его в переводе с эстонского: „Кылварт совсем недавно признался, что на него больше всего повлияли „Как закалялась сталь“ Николая Островского и „Повесть о настоящем человеке“ Бориса Полевого. Конечно, он нес эту ерунду на встрече с русскими ветеранами и на русском языке“.