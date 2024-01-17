МНЕНИЕ | Олег Самородний: Кылварт ошибочно возомнил себя объединителем русскоязычных и эстонцев
Когда наступил момент выбора между Кылвартом и ставленником Ратаса в образе Танеля Кийка, то они проголосовали за Мишу, а не за Танеля. Хотя в действительности они голосовали против Юри.
Происходящее с Центристской партией производит довольно тягостное впечатление. Можно по-разному оценивать предыдущую деятельность (или же бездеятельность) центристов и их многолетнего вождя Эдгара Сависаара. Но совершенно очевидно, что со смертью Сависаара политический пейзаж Эстонии стал более унылым, не таким красочным и колоритным. А вот теперь и созданная им Центристская партия в ускоряющемся темпе катится к своему политическому краху. Крахом я называю превращение одной из крупнейших и влиятельных партий страны в маргинально-местечковую организацию, ни на что и ни на кого не влияющую.