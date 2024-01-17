Подсчитывая потери. Как пострадал украинский бизнес за два года войны — исследование Всемирного банка

Данное исследование было проведено посредством опроса большой выборки — более 2700 — предприятий украинского частного бизнеса (до войны негосударственный сектор экономики составлял 84% ВВП Украины). Таким образом авторы решили компенсировать недостаток во время войны официальной экономической статистики — отчасти из-за секретности, отчасти — из-за сложности сбора данных во время боевых действий.

Также в опросе участвовали (еще в мае 2023 года) более 80 международных компаний, имеющих действующие филиалы в Украине.

Кроме того, использовались спутниковые снимки, позволяющие судить о площади сельскохозяйственных угодий, грузовых перевозках, заполняемости парковок, освещении и задымленности промышленных объектов и других свидетельствах экономической активности.

70% опрошенных заявили о падении доходов, лишь 30% смогли сохранить их на довоенном уровне.

По сравнению с показателями 2021 года, выручка компаний в среднем по стране упала примерно в два раза. Конкретно в восточных и южных регионах Украины, непосредственно затронутых войной, бизнес пострадал еще сильнее — примерно на 60%, а количество их работников упало на 40%; между тем, именно там расположено больше половины промышленных производств страны.

С разрушениями на востоке столкнулось 47% компаний, на юге —29%, в целом по стране — около 20%.

Наиболее пострадавшей отраслью оказалась металлургия — ее выпуск по итогам 2022 года упал более чем на 60% (до войны она составляла 20% экспорта и 10% ВВП Украины). На них сказались российские удары по критически важной для отрасли энергетической инфраструктуре, а также потеря ряда производств в результате оккупации: в частности, мариупольских „Азовстали“ и Комбината имени Ильича.

Также из-за ударов по энергосистеме в 2022 году вдвое сократился выпуск цемента. Вообще 15% компаний весной-летом сталкивались с проблемами энергообеспечения, около 10% — сообщали о проблемах с подключением к интернету.